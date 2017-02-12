|
Началась разработка "дорожных карт" для запуска общего рынка транспортных услуг ЕАЭС
13.02.2017 16:36 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 13 февраля. Началась разработка "дорожных карт" для запуска общего рынка транспортных услуг ЕАЭС, сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии по итогам прошедшего в минувшие выходные шестого совещания министров транспорта стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Цахкадзоре (Армения).
Главным вопросом повестки дня стало обсуждение плана мероприятий ("дорожной карты") по реализации основных направлений скоординированной (согласованной) транспортной политики государств — членов ЕАЭС.
Стороны определили алгоритм работы по подготовке "дорожных карт" в транспортной сфере. Ими будет заниматься отдельная рабочая группа, курируемая заместителями министров транспорта стран союза. Задача группы — в сжатые сроки свести предложения стран — партнеров ЕАЭС в области транспорта для запуска общего рынка транспортных услуг на евразийском пространстве. Первое заседание рабочей группы пройдет в марте.
Пилотной "дорожной картой" станет документ по воздушному транспорту, который разрабатывается в приоритетном порядке с учетом специфики и нерешенных вопросов этой сферы. Карту планируется подготовить к 1 июля 2017 года. Установлен также срок для "дорожной карты", объединяющей автомобильный, железнодорожный и водный транспорт ЕАЭС, — она должна быть разработана к 31 декабря 2017 года.
В "дорожных картах" будут заложены конкретные мероприятия и индикаторы, предложения по которым представят стороны. Ожидается, что такой подход позволит до 2025 года снять все ограничения и барьеры при перевозках в союзе.
"Снизятся транспортные издержки, а значит, наши товары будут более конкурентоспособными. Повысится транспортная доступность и мобильность населения. А это, как правило, один из критериев качества жизни людей", — отметил член коллегии (министр) по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Адамкул Жунусов.
В совещании приняли участие министр транспорта, связи и информационных технологий Армении Ваган Мартиросян, замминистра транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Ляхнович, вице-министр по инвестициям и развитию Казахстана Роман Скляр, министр транспорта и дорог Киргизской Республики Жамшитбек Калилов, министр транспорта России Максим Соколов.
Ирина Турчина, БелаПАН.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 13 февраля. Началась разработка "дорожных карт" для запуска общего рынка транспортных услуг ЕАЭС, сообщает пресс-служба Евразийской экономической...
|
Архив (Новости Экономики)
Комментарии