На строительстве Гарлыкского горно-обогатительного комбината в Туркменистане в ходе комплексного опробования флотационной обогатительной фабрики получена первая тонна товарного продукта - калия хлористого мелкого. Об этом сообщили БЕЛТА в Совете Республики.

Полученная продукция по качеству соответствует требованиям межгосударственного стандарта ГОСТ 4568-95 "Калий хлористый" и условиям контракта. Это первые туркменские калийные удобрения, произведенные в промышленных условиях. Ранее образцы концентрата из руд Гарлыкского месторождения получали только на мини-пилотной установке в технологической лаборатории ОАО "Белгорхимпром" при отработке технологических режимов обогащения калийных солей.

Перед сдачей комбината в эксплуатацию проводится комплексное опробование технологии переработки и технологического оборудования флотационной обогатительной фабрики. В ходе пусконаладочных работ двух технологических линий выполнена проверка, регулировка и обеспечение работоспособности оборудования в предусмотренном проектом технологическом процессе на холостом ходу. Две технологические линии в полуавтоматическом управлении выведены в устойчивый технологический режим. В результате комплексного опробования выпущена пробная партия концентрата.

В ходе подготовки к эксплуатационным испытаниям, намеченным на вторую половину марта 2017 года, по результатам опробования будет проведена корректировка реагентного режима, завершена полная автоматизация всех технологических процессов и запущено пять технологических линий в автоматическом режиме.

Успешный запуск обогатительной фабрики Гарлыкского ГОК в режиме комплексного опробования во многом стал возможен благодаря работе специалистов ОАО "Беларуськалий", участвующих в строительстве, особенно специалистов-технологов.