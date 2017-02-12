«У нас все хорошо, никаких проблем нет», — испуганно отреагировал мужчина на предложение рассказать о наболевшем и уткнулся в газету. Его соседи по мягким креслам «штадлеровской» электрички до Барановичей за неимением свежей прессы синхронно решили любоваться видом из окна. Так начиналось хождение в народ депутата Елены Анисим. По предложению TUT.BY народная избранница провела прием на колесах от Минска до Городеи — по пути на встречу с жителями своего округа.





«И на низкие зарплаты еще обратите внимание»

По старой белорусской традиции своих депутатов избиратели не знают. А красно-зеленый значок народного избранника на лацкане пиджака в сочетании с белорусским языком Елены Анисим запутывает еще больше. Как тут разберешь: то ли власть ищет инакомыслящих, то ли оппозиция вербует?

— У людзей няма супрацьстаяння, але многія баяцца размаўляць па-беларуску. Гэта скончыцца, калі мова перастане быць палітычным пудзілам. І як толькі наверсе здымаецца гэтае пытанне, людзі будуць адчуваць сябе вальней, — объясняет Елена Анисим.

Если народ не идет к депутату, то нужно действовать по сценарию созвучной поговорки. Не многие пассажиры сразу поняли, что им предлагают рассказать о проблемах, а не по старой традиции электричек просят купить кроссворды или незаменимые товары для дачи.

— Я дэпутат Палаты прадстаўнікоў. Сёння ў нас «прыём на калёсах», звяртайцеся па любых пытаннях, выказвайце прапановы ці заўвагі да працы парламента, — два вагона подряд безрезультатно пыталась вызвать пассажиров на диалог Елена Анисим.





Видимо, критиковать власть в Беларуси — это сугубо кухонное мероприятие. В электричке Минск-Барановичи не оказалось ни тунеядцев, ни недовольных низкой зарплатой…

— Дзяўчаты, а вас, можа, цікавяць пытанні размеркавання? Ці зручна вам дабірацца з Мінска дамоў у Баранавічы? — перешла к целевым обращениям депутат.

Но они лишь со всем соглашались.

— Вот как надо проповедовать — в поездах. Хороший ход, — уже между собой обсудили девушки происходящее.

О том, что выборы уже прошли и это не агитация за дополнительные голоса, девушки не знали. Говорят, за политикой не следят.

Только в конце второго вагона одна из пассажирок решилась высказаться о наболевшем. Валентина Михайловна уже много лет работает воспитателем в детском саду. Первая проблема — переполненные группы. По 36−38 человек в каждой. Но, главное — ненужная писанина.

— Просто замучили этими бесконечными планами. Когда уже закончится никому ненужное переписывание текста из книги в тетрадку? — спросила у депутата Валентина Михайловна.





— Зараз прымаецца Кодэкс аб адукацыі. І там трэба прапісаць, што неабходна пазбавіць школы і дзіцячыя садкі ад бюракратызацыі, — пообещала Елена Анисим. — Выхавацелі, якія сёння сядзяць на мізэрных заробках, замучаныя пісанінай, якая нікому непатрэбная. І ўсё пераўтвараецца ў нейкі фармалізм. Настаўнік мусіць навучыць дзіця вучыцца. Трэба разумець, што менавіта гэта ягоная галоўная задача.

— И на низкие зарплаты еще обратите внимание, — с надеждой обратилась воспитатель.

— Над гэтым мы таксама працуем. Вось шосты школьны дзень з’явіўся. Хаця працоўных у настаўнікаў толькі пяць. І калі мы ўносім у Кодэкс суботы, то трэба за гэта плаціць. Якім чынам і адкуль браць грошы, пакуль пра гэта ніхто не гаворыць. Але ўсё трэба вызначаць, — сказала депутат.

— У кожнага ж з настаўнікаў яшчэ ёсць свая сям’я, і суботы павінны быць для гэтага, а не для планаў ці абходаў сваіх вучняў, — поддержала Валентину Михайловну соседка по креслу Тамара.





Елена Анисим: « Спадарыня Ярмошына можа казаць усё, што заўгодна »

Послушав одного из двух белорусскоязычных депутатов нашего парламента, к разговору решил подключиться Сергей. Сам он работает в России, но волнует его совсем не то, что у в своей стране негде устроиться.

— Калі ўжо па-беларуску пачнуць выкладаць у школах ці ВНУ? Можа, не трэба ўсе прадметы пераводзіць. Але гісторыя, геаграфія ды іншыя гуманітырныя дысцыпліны павінны быць на мове. Бо сёння многія яе не ведаюць, лічаць чужой, — на чистом белорусском обратился к депутату Сергей.

— Гэта вялікая праблема, — согласилась Елена Анисим. — Мы ўжо напісалі прапанову профільным чыноўнікам, каб у кожным раёне была хаця б адна беларускамоўная гімназія. Дарэчы, цяперашні міністр адукацыі Ігар Карпенка, хоць і камуніст, і не нарадзіўся ў Беларусі, выкладаў у маёй сяброўкі ў педуніверсітэце гісторыю па-беларуску.





— Нацыянальнай ідэі няма. Трэба ганарыцца тым, што ты Беларус, і дзецям гэта ўкладаць, — не останавливался мужчина.

— Можа, гэта і ёсць нацыянальная ідэя?

— Можа. Але хто гэта дзе агучыў!? Там згубіцца усё. За 25 гадоў незалежнасці вырасла пакаленне моладзі, якая не ведае ніводнага беларускага слова. Толькі зараз пачаўся гэты рух з вышыванкамі… — ответил Сергей депутату.

— Але вышыванкі пайшлі не ад улады, людзі самі пачалі гэты рух. І ўсё атрымалася, — намекнула Елена Анисим, что власть народа в Беларуси прописана в Конституции. — Але мову не трэба насаджаць, трэба прыывіваць любоў да яе.

К слову, языковой вопрос Елена Анисим задавала и президенту во время «Большого разговора». Александр Лукашенко «мову» поддержал. Хоть и по-русски.

— Яму, відаць, складана гаварыць па-беларуску. І, напэўна, лепей, калі ён гаворыць нязмушана і ўпэўнена на рускай. Важна, каб мы чулі адзін аднаго і рабілі высновы, важныя для развіцця грамадства. Гэта будзе больш карысным, чым тое, калі той жа прэзідэнт будзе выказвацца на мове і адчуваць ад гэтага дыскамфорт, — считает Анисим.





Там же на разговоре с президентом Елена Анисим предложила Александру Лукашенко открыть белорусскоязычный вуз. Глава государства оказался не против. Говорят, даже министр образования собирается провести по этому поводу отдельное совещание. Но вот председатель ЦИК Лидия Ермошина инициативу «забраковала». Она считает все это не социально значимой, а политической акцией.

— Спадарыня Ярмошына можа казаць усё, што заўгодна. Але для меня гэта задача практычная. Няхай яна ўспомніць, як у 2003 годзе мы адкрывалі беларускамоўную 23-ю мінскую гімназію. Начальства тады ўпіралася, ніхто не разумеў, нашто гэта рабіць. Але сёння туды нават конкурс, — напомнила Елена Анисим.

Депутата поддержал и студент Медуниверситета Павел. Будущий стоматолог ехал в электричке на выходные домой. И даже предложил Елене Анисим альтернативный вариант национального вуза.

— Можа, на базе ўжо існуючых універсітэтаў зрабіць беларускамоўныя аддзяленні, калі студэнты самі змогуць выбіраць, на якой мове можна вучыцца, — предложил студент.





Он говорит, что учит гистологию (науку о строении тканей) по белорусскоязычному учебнику. И ничего — зачеты не завалил, в латинской терминологии с «моўнымі» фонетическими особенностями разобрался.

— Ёсць шмат выкладчыкаў, якія падтрымліваюць беларускую мову і хацелі б на ёй выкладаць. Але, трэба прызнацца, не ўсе студэнты на гэта згодныя, — не стал обманывать депутата Павел.

— Свет дынамічны. Нашы ўніверсітэты забюрэкрэтызаваны: и студэнты, і выкладчыкі не маюць дастаткова свабоды. Мы не выключаем, чшто новы ўніверсітэт будзе прыватным, — ответила Елена Анисим.

Иллюзий насчет современного белорусского образования она не питает. Говорит, нужно много чего менять и приглашать прогрессивных лекторов из-за границы. Ориентироваться на советское прошлое — не самый хороший вариант.

— Нават у 70-я гады, калі выпускнікі прыходзілі на прадпрыемствы, ім казалі: «Трэба забыцца усё, чаму вас навучылі». Значыць, і тады была ў нас не самая лепшая адукацыя. Яна была адарваная ад жыцця, — считает Елена Анисим.

Народ только осмелился говорить о проблемах, как скоростная электричка бизнес-класса уже доехала до Городеи.

Напоследок пассажиры на редкость интеллигентного вагона успели пожаловаться депутату на бытовую проблему: в обычных электричках холодно. Да так, что окна иногда покрываются инеем. Жалобу на БелЖД Елена Анисм записала себе в блокнот.





«Какой же я тунеядец, я землю люблю»

В Городее у Елены Анисим был запланирован прием граждан уже в традиционном формате. Здесь интеллигентные разговоры об образовании и «мове» закончились. Началась бытовуха.

Мария Юлиановна с мужем приехали к Елене Анисим из Столбцов. Попросить за внучку. Которая страдает от банка, который пострадал от их дочери.

Суть запутанной истории в том, что в 2007 году, а потом и в следующем их дочка взяла несколько кредитов. В том же банке, в котором работала. Но об этом родные женщины узнали только в 2013-м — после того, как она умерла после тяжелой болезни. До конца рассчитаться с долгами она не успела.

— В 2013 году мне позвонили из банка и попросили написать заявление на прощение долга. Я это сделала. Но как решился вопрос, никто так и не рассказал, — рассказала депутату Мария Юлиановна, мать погибшей. — А в прошлом году, как только нашей внучке исполнилось 18, банк подал на нее в суд. Они насчитали, что она должна вернуть банку около 23 тысяч долларов маминых долгов.





Так они и узнали, что долг им не простили. А все время, пока девочка была несовершеннолетней насчитывали пеню. Потом, правда, штрафные санкции убрали, просили оплатить только 3 три тысячи. Но и этих денег у студентки нет. Бабушка с дедушкой тратят все на учебу внучки.

Хождение по судам продолжается уже год. Первый встал на сторону девушки, второй поддержал банк. Сейчас вся надежда на решение Верховного суда и помощь депутата.

— Почему они столько лет молчали. Ждали, пока набежит такая огромная сумма. Сейчас нам говорят — продавайте квартиру. Но она же не за эти деньги купленная, — не понимают несправедливости пожилые люди.

Елена Анисим избирателей поддержала, банк раскритиковала и пообещала подключить к делу ее помощника-юриста.





Следом на прием из соседней деревни пришел Олег Николаевич, «тунеядец» с мозолями на руках.

— Мне прислали это письмо с требованием заплатить. Но за что. Я же обрабатываю несколько соток земли, работаю на земле. Какой же я тунеядец, я землю люблю, — обратился к депутату мужчина.

Налоговую эти аргументы не убедили. Налог с него никто снимать не собирается. Дело в том, что участок возле дома не оформлен для ведения подсобного хозяйства. Картошку там растить можно, но доказательством финансирования госрасходов это не является.

— Як так? — обратилась к местным чиновникам Елена Анисим.

Они сказали, что решение проблемы стоит около 400 рублей. За эти деньги земельная служба все оформит по закону. И тогда следующий «налог на тунеядство» Олегу Николаевичу платить не придется. Но от нынешнего долга перед государством все равно не спасет.

Платить мужчина не хочет. Работать в поселке — тоже. Зарплата в системе ЖКХ, где он трудился раньше, — около 350 рублей. На продаже овощей и молока он зарабатывает большею.

— Я еще и у мамы обрабатываю несколько соток. А мне говорят, что я не работаю, — недоволен мужчина.





— Калі ў мамы вашай зямля аформлена афіцыяна для вядзення гаспадаркі, то напішыце заяву, што вы ёй дапамагалі. Я думаю, што так праблему можна вырашыць, — вошла в положение мужчины Елена Анисим.

Местные чиновники взяли предложение депутата на карандаш, но не сильно обрадовались находке.





Еще местные приходили жаловаться депутату на соседей, бездомных собак и дороги.

— У меня две новые машины. А у меня по улице такие ямы, что я себе всю подвеску разобью. И это при том, что неделю назад я заплатил 600 рублей пошлины. Куда эти деньги ушли? — задал вопрос депутату местный водитель Александр.

Оказывется, что во всем виноваты не районные власти, а областные. Перед тем, как залатать дороги своего подчинения в Городее, им нужно залатать дыры в бюджете.

— Люди жалуются, потому что им ввели дорожный сбор, а результата они не видят. Если бы эти суммы шли не на трассы, а на местное благоустройство, то напряжения удалось бы избежать, — уже после приема высказал предложение председатель Городейского поселкового исполкома Владимир Курочицкий.

В следующий раз Елена Анисим приедет в свой округ после 20 февраля. И с нынешними жалобами пойдет уже по конкретным чиновникам.



