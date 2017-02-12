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"Белгазпромбанк" и Банк развития договорились расширить кредитную поддержку малого и среднего бизнеса

13.02.2017 17:22 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 13 февраля. "Белгазпромбанк" и Банк развития подписали новое соглашение о финансировании предприятий малого и среднего бизнеса, а также индивидуальных предпринимателей.

Как сообщили БелаПАН в "Белгазпромбанке", в отличие от соглашений, заключенных в предыдущие годы, заключенное банками соглашение о финансировании в 2017 году значительно расширяет доступ к финансовой поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства. Основным новшеством соглашения 2017 года является широкий перечень кредитных продуктов, охватывающий разнообразные сферы деятельности предприятий — от производственных до торговых предприятий, также расширены цели кредитования: кроме приобретения материальных активов предусмотрена возможность приобретения нематериальных активов (патенты, лицензии) и франшиз.

"Предлагаемые продукты позволят улучшить доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке. На наш взгляд, наиболее интересным и перспективным направлением является поддержка белорусских предприятий-экспортеров, — отметила заместитель начальника управления экспертизы розничных кредитов "Белгазпромбанка" Елена Белковец. — Например, заключенное соглашение будет интересно транспортным компаниям, которые занимаются международными грузоперевозками. При наличии у них валютной выручки и экспортных контрактов они могут рассчитывать на обновление автопарка всего под 12% годовых в белорусских рублях. Производственные предприятия также теперь имеют возможность финансировать свою инвестиционную деятельность под 12% годовых".

ОАО "Белгазпромбанк" контролируется российским "Газпромом" и занимает ведущие позиции в сфере кредитования частного сектора белорусской экономики, в частности малого и среднего бизнеса, а также розничного кредитования. Программа поддержки малого и среднего бизнеса реализуется Банком развития с августа 2014 года. Двухуровневый механизм программы предполагает выделение Банком развития ресурсов для реализации инвестиционных проектов субъектов малого бизнеса.


Алексей Орешко, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 13 февраля. "Белгазпромбанк" и Банк развития подписали новое соглашение о финансировании предприятий малого и среднего бизнеса, а также индивидуальных...

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