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Объем иностранных инвестиций в Беларусь неуклонно снижается

13.02.2017 18:09 — Новости Экономики | БДГ  
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Объем иностранных инвестиций в белорусскую экономику за 2016 год снизился на 2,7 млрд долларов.

Иностранные инвесторы за 2016 год в реальный сектор экономики (кроме банков) вложили 8,6 млрд долларов США инвестиций, сообщает Белстат

Основными инвесторами организаций республики были субъекты хозяйствования Российской Федерации (51,5% от всех поступивших инвестиций), Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (17,1%), Кипра (7,3%). 

Поступление прямых иностранных инвестиций составило 6,9 млрд долларов США, или 80,9% от всех поступивших иностранных инвестиций. 

За 2016 год организациями Беларуси (кроме банков) направлено за рубеж инвестиций на сумму 3,9 млрд долларов США.

Значительные объемы инвестиций организациями республики были направлены субъектам хозяйствования Российской Федерации (56,1% от всех направленных инвестиций), Украины (22,8%), Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (10%).

На долю прямых инвестиций приходилось 91,2% всех направленных инвестиций за рубеж. 

 
 
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Объем иностранных инвестиций в белорусскую экономику за 2016 год снизился на 2,7 млрд долларов.

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