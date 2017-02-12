В следующем году рядом со столичным железнодорожным вокзалом планируется начать строительство торгово-развлекательного комплекса Minsk City Mall. Проект реализует группа Amtel, основанная российским бизнесменом индийского происхождения Судхиром Гупта. Сейчас торгово-развлекательный комплекс находится в стадии проектирования, пишут Naviny.by .





«Концептуальный архитектор проекта — международная компания Chapman Taylor», — сообщили Naviny.by в девелоперском подразделении группы Amtel Properties.

Срок строительства — до трех лет после прохождения экспертизы проекта. Объем инвестиций — не менее 20 млн долларов.





Общая площадь торгово-развлекательного комплекса, где будут представлены крупные национальные и международные бренды, составит около 50 тысяч квадратных метров. Участок под застройку расположен в районе улиц Дружной и Толстого, в непосредственной близости от строящейся станции метро «Вокзальная».

«Minsk City Mall станет логичным инфраструктурным продолжением расположенного напротив многофункционального комплекса с отелем Hampton by Hilton и бизнес-центром, также принадлежащих группе Amtel», — отметили в Amtel Properties.





Гостинично-деловой комплекс был открыт в конце 2015 года. Объем инвестиций составил 18 млн долларов. Это был первый проект Amtel Properties в Беларуси.

Во время торжественной церемонии генеральный директор компании Даниэль Гупта заявил о намерении, несмотря на нестабильную экономическую ситуацию в регионе, в срок начать и завершить строительство второго проекта в Минске — торгово-развлекательного комплекса Minsk City Mall.

Amtel Properties была основана в 2005 году на базе непрофильных активов (земельных участков и производств) группы Amtel, которую основал Судхир Гупта.

Выходец из Индии приехал в Россию в конце 70-х прошлого века. Созданная им группа Amtel занималась различными видами бизнеса: поставляла каучук и электронику, производила соки, минеральную воду, ликеро-водочные изделия, шины.

В 2005 году Amtel Group приобрела одну из крупнейших шинных корпораций Европы — голландскую компанию Vredestein. Правда, уже через два года Судхир Гупта продал свой пакет акций в компании, а вырученные деньги вложил в операции с недвижимостью, которые сегодня являются основным бизнесом группы.

Портфель Amtel Properties составляет 1 млн квадратных метров. Компания реализует проекты в складском, офисном, гостиничном секторах в России, Украине, Грузии и Беларуси.

«В Беларуси, кстати, очень комфортно работать — городская администрация очень активна, идет навстречу, соблюдаются все сроки согласований. Наш объект (гостинца и бизнес-центр. — прим. Naviny.by) мы построили с опережением графика почти на год», — рассказывал «Ведомостям» в апреле прошлого года Судхир Гупта.