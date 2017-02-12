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Лукашенко ввел две новые должности помощников президента в рамках оптимизации своей Администрации

13.02.2017 18:13 — Новости Экономики | Tut.by  
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Александр Лукашенко ввел две новые должности помощников президента, а также расширил функции и полномочия пресс-секретаря президента страны. Сделано это в рамках оптимизации деятельности Администрации президента. Соответствующий указ № 40 глава государства подписал 13 февраля.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Указом утверждены в новой редакции положение об Администрации президента и ее структура, а также положения о помощнике президента и пресс-секретаре.

Указом вводятся две новые должности помощников президента. Взаимодействие главы государства с законодательной и судебной ветвями власти будет обеспечиваться помощником президента по вопросам законодательной и судебной деятельности, а контроль за выполнением поручений по вопросам деятельности банков и небанковских кредитно-финансовых организаций — помощником президента по вопросам развития финансово-кредитной системы.

Предусматривается значительное расширение функций и полномочий пресс-секретаря президента Беларуси, в том числе по координации деятельности важнейших государственных средств массовой информации.

Документ принят в целях совершенствования деятельности Администрации президента Беларуси, оптимизации ее структуры и численности. В соответствии с требованиями Александра Лукашенко по сокращению государственного аппарата численность служащих Администрации президента сокращается на 30%, сообщили в пресс-службе белорусского президента. Новая структура позволит обеспечить эффективность дальнейшей работы этого госоргана в условиях сокращения численности его работников.

Указ вступает в силу 1 мая 2017 года.

 
 
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Также президент расширил функции и полномочия пресс-секретаря главы государства.

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