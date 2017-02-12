В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Подземная автобетономешалка Elphinstone WR820 Основанная Дейлом Элфинстоуном в 1975 году австралийская компания Elphinstone является одним из ведущих производителей качественной продукции для технического...

Основанная Дейлом Элфинстоуном в 1975 году австралийская компания Elphinstone является одним из ведущих производителей качественной продукции для технического обслуживания железных дорог, а также объектов подземной и открытой добычи полезных ископаемых. В том числе внедорожных тягачей, железнодорожных экскаваторов и железнодорожных экипажей технического обслуживания железнодорожного оборудования, а также подземных вспомогательных транспортных средств. Что касается брендов, под которыми Elphinstone выпускает свою продукцию, то это Haulmax, Railmax и SVS. Мы 40 лет плодотворно сотрудничаем с Caterpillar и Caterpillar OEM Solutions, говорит управляющий директор Келли Элфинстоун. Наше партнерство с компанией Caterpillar всегда было взаимно успешным. Мы считаем, что продукт Cat является лучшим на рынке. Долговечность, поддержка клиентов и дилерская сеть Cat не имеют себе равных во всем мире.В последнее время компания повторно приобрела IP прежнего бренда Elphinstone и прошла перезапуск как Next Generation, что отражает ее повторное вступление на подземный горный рынок со своими подземными транспортными средствами следующего поколения Elphinstone, а также преднамеренный переход от изначального управленческого поколения к следующему.Одним из первых продуктов, которые будут выпущены под брендом Elphinstone, является подземная автобетономешалка Elphinstone WR820 новой передовой конструкции для клиентов, которые нуждаются в эфективном подземном транспортировании больших объемов бетона. Новая машина WR820 представляет собой специально сконструированную и построенную 8-кубометровую платформу, специфичную для подземных работ.Мы очень тесно сотрудничаем с Caterpillar OEM Solutions, говорит Келли. Они очень поддерживают нас как в инженерном плане, так и с точки зрения перспективы продаж. Они содействуют Caterpillar OEM-производителям в получении доступа к глобальной дилерской сети Cat, в устранении барьеров на пути к рынку и в предоставлении им любой необходимой помощи.Caterpillar OEM Solutions является отличным партнером, говорит Мэл Уоткинсон, менеджер по разработке продуктов и маркетингу для подземных вспомогательных машин. Мы тесно сотрудничаем с ними в области конструирования, обмениваемся технической информацией, моделями машин, чертежами и технической поддержкой, что сильно упрощает разработку продукции.Поддержка по запчастям и сервису является ключевым фактором в управлении подземным горно-шахтным оборудованием, и это главная причина, по которой мы предпочитаем использовать компоненты Cat. Компоненты эти являются общими с другими продуктами, которыми уже запаслись дилеры или клиенты, и поэтому, когда нужна та или иная замена, все наготове, говорит Уоткинсон.www.cat.com