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Объем иностранных инвестиций в экономику за год снизился на 2,7 млрд долларов

13.02.2017 19:19 — Новости Экономики | Tut.by  
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За 2016 год в реальный сектор экономики (кроме банков) иностранные инвесторы вложили 8,6 млрд долларов США инвестиций, сообщил Белстат.


Фото: pixabay.com

В 2015 году этот показатель составил 11,3 млрд долларов. Таким образом, за год снижение составило 2,7 млрд.

В 2016 году основными инвесторами были субъекты хозяйствования России (51,5% всех поступивших инвестиций), Великобритании (17,1%) и Кипра (7,3%).

Поступление прямых иностранных инвестиций составило 6,9 млрд долларов США (в 2015-м — 7,2 млрд), или 80,9% всех поступивших иностранных инвестиций.

За 2016 год белорусские организации (кроме банков) направили за рубеж инвестиций на 3,9 млрд долларов США (на 1,2 млрд меньше, чем в 2015 году). Средства вкладывались в основном в России (56,1% всех направленных инвестиций), Украине (22,8%) и Великобритании (10%). На долю прямых инвестиций пришлось 91,2% всех направленных за рубеж инвестиций.

Максимальный показатель иностранных инвестиций за последние 10 лет был достигнут в 2011 году — 18,9 млрд долларов, в том числе прямых — 13,3 млрд; минимальный — в 2006 году (482,5 млн). В 2012-м было инвестировано 14,4 млрд, 2013-м и 2014-м — по 15 млрд долларов.

 
 
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Максимальный показатель иностранных инвестиций за последние 10 лет был достигнут в 2011 году - 18,9 млрд долларов, минимальный - в 2006 году (482,5 млн).

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