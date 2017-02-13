Россия требует у Беларуси оплаты долгов по поставкам газа, Беларусь долг не признает. Конфликт перешел в политико-психологическую стадию, говорят эксперты и напоминают, что экономика в белорусско-российских отношениях от политики не отделима.

Москва требует оплаты

10 февраля в Москве российский вице-премьер России Аркадий Дворкович и его белорусский коллега Владимир Семашко в очередной раз обсудили спорный вопрос , сколько должны стоить поставки российского газа в Беларусь и есть ли за него долг со стороны белорусской стороны. Однако к каким-нибудь конкретным результатам переговоры не привели.

Единственное, что известно сегодня: Москва требует погашения долгов (есть безусловное понимание, «того, что долги за прошлый год должны быть погашены», заявил министр энергетики России Александр Новак), а Минск платить не спешит.

Когда запахло газом

Оплата долга за российский газ и его стоимости для Беларуси обсуждается с 2016 года. При этом, по заявлению российской стороны, задолженность Беларуси за газ уже достигла до 550 млн долларов.

В ходе «Большого разговора с президентом» 3 февраля Александр Лукашенко, признал, что стороны не смогли согласовать вопросы по нефти и газу , пояснил, отметив, что Беларусь сегодня платит не по стоимости, заложенной в контракте (132 доллара за тысячу кубометров), а по цене, которую считает справедливой – около 70 долларов за тысячу кубометров.

Отношения Беларуси и России на почве нерешенных газовых проблем значительно испортились . Россия резко сократила поставки нефти в Беларусь в третьем квартале 2016 года: в целом снижение составило 2,3 млн тонн нефти за квартал (с 5,8 млн тонн до 3,5 млн). Из-за этого белорусские НПЩ снизили выпуск нефтепродуктов, что ударило по нефтезависимой экономике Беларуси.

Власти Беларуси вновь озаботились поиском альтернативы российским нефте продуктам: Лукашенко в сентябре 2016 года потребовал найти альтернативу российскому газу , повторив требование в начале 2017 года . Хорошим примером на какой стадии находятся сейчас белорусско-российские отношения в целом, да и нефтегазовый конфликт является угроза официального лидера обратиться в суд за сокращение поставок нефти.

Купил товар, плати

Беларусь, безусловно, может себе сегодня позволить рассчитаться за газ, сказал БДГ экономист Ярослав Романчук.

«Если ты покупаешь товар, то обязан заплатить», – подчеркнул экономист.

По его мнению, вопрос с оплатой долга за газ перешел в разряд политико-психологических вопросов. «Издержки неуплаты в 2016 году в разы превышает размер этого долга. Не знаю, кто диктует эту позицию для Лукашенко, но она чревата дальнейшими потерями», – добавил Романчук.

Он подчеркнул, что посоветовал бы официальному Минску заплатить. Кроме того, Романчук обратил внимание и на изъяны подписанных договоров, в том числе и в рамках ЕАЭС. «Нужно по-другому подходить к качеству составления международных договоров», – посоветовал эксперт.

Ярослав Романчук пояснил, что не стоит рассчитывать на понятия и интерпретацию, а нуно готовить документы так, чтобы можно было идти с ними в международный арбитраж в Стокгольме и Лондоне, будучи уверенным в своей правоте.

Беларусь должна получить компенсацию

«Беларусь, конечно, может оплатить долг за поставки, при условии, если будут решены другие вопросы: поставки нефти, газа и др.», – сказала БДГ экономический обозреватель Татьяна Маненок.

Эксперт считает, что Беларусь до создания общего рынка нефти и нефтепродуктов должны быть компенсированы потери от недопоставок нефти, кроме того, наша страна должна получить гарантии поставок и корректировки цены, для изменений которой, по мнению Маненок, есть все основания, учитывая изменения конъюктуры рынка.

«Оплатить долг – не проблема. Главное, чтобы вопросы были решены с учетом национальных интересов Беларуси», – заключила эксперт.

Нефтегазовый тупик

В белорусско-российских экономику от политики отделить невозможно, все сплетено в один клубок, прокомметировал БДГ ситуацию политолог Валерий Карбалевич.

По его словам, Беларусь считает, что нужно решать вопросы в пакете: кроме оплаты за газ, еще и по поставкам нефти, претензиям Россельхознадзора к белорусским продуктам и др.

«А россияне, насколько можно понять, говорят: сначала платите за газ, потом будем решать остальное. В таком порядке белорусская сторона отказывается делать первый шаг», – заключил эксперт.

На сегодня ситуация с нефтегазовым конфликтом зашла в очевидный тупик: Минск может заплатить по долгам, но из принципа не хочет, Москва принимать аргументы западного союзника тоже отказывается.