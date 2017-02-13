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Нефтегазовый тупик: оплатит ли Минск долги?
13.02.2017 22:09 — Новости Экономики | БДГ
Россия требует у Беларуси оплаты долгов по поставкам газа, Беларусь долг не признает. Конфликт перешел в политико-психологическую стадию, говорят эксперты и напоминают, что экономика в белорусско-российских отношениях от политики не отделима.
Москва требует оплаты
10 февраля в Москве российский вице-премьер России Аркадий Дворкович и его белорусский коллега Владимир Семашко в очередной раз
Единственное, что известно сегодня: Москва требует погашения долгов (есть безусловное понимание, «того, что долги за прошлый год должны быть погашены», заявил министр энергетики России Александр Новак), а Минск платить не спешит.
Когда запахло газом
Оплата долга за российский газ и его стоимости для Беларуси обсуждается с 2016 года. При этом, по заявлению российской стороны,
В ходе «Большого разговора с президентом» 3 февраля Александр Лукашенко, признал, что стороны
Отношения Беларуси и России на почве нерешенных
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Купил товар, плати
Беларусь, безусловно, может себе сегодня позволить рассчитаться за газ, сказал БДГ экономист Ярослав Романчук.
«Если ты покупаешь товар, то обязан заплатить», – подчеркнул экономист.
По его мнению, вопрос с оплатой долга за газ перешел в разряд политико-психологических вопросов. «Издержки неуплаты в 2016 году в разы превышает размер этого долга. Не знаю, кто диктует эту позицию для Лукашенко, но она чревата дальнейшими потерями», – добавил Романчук.
Он подчеркнул, что посоветовал бы официальному Минску заплатить. Кроме того, Романчук обратил внимание и на изъяны подписанных договоров, в том числе и в рамках ЕАЭС. «Нужно по-другому подходить к качеству составления международных договоров», – посоветовал эксперт.
Ярослав Романчук пояснил, что не стоит рассчитывать на понятия и интерпретацию, а нуно готовить документы так, чтобы можно было идти с ними в международный арбитраж в Стокгольме и Лондоне, будучи уверенным в своей правоте.
Беларусь должна получить компенсацию
«Беларусь, конечно, может оплатить долг за поставки, при условии, если будут решены другие вопросы: поставки нефти, газа и др.», – сказала БДГ экономический обозреватель Татьяна Маненок.
Эксперт считает, что Беларусь до создания общего рынка нефти и нефтепродуктов должны быть компенсированы потери от недопоставок нефти, кроме того, наша страна должна получить гарантии поставок и корректировки цены, для изменений которой, по мнению Маненок, есть все основания, учитывая изменения конъюктуры рынка.
«Оплатить долг – не проблема. Главное, чтобы вопросы были решены с учетом национальных интересов Беларуси», – заключила эксперт.
Нефтегазовый тупик
В белорусско-российских экономику от политики отделить невозможно, все сплетено в один клубок, прокомметировал БДГ ситуацию политолог Валерий Карбалевич.
По его словам, Беларусь считает, что нужно решать вопросы в пакете: кроме оплаты за газ, еще и по поставкам нефти, претензиям Россельхознадзора к белорусским продуктам и др.
«А россияне, насколько можно понять, говорят: сначала платите за газ, потом будем решать остальное. В таком порядке белорусская сторона отказывается делать первый шаг», – заключил эксперт.
На сегодня ситуация с нефтегазовым конфликтом зашла в очевидный тупик: Минск может заплатить по долгам, но из принципа не хочет, Москва принимать аргументы западного союзника тоже отказывается.
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Россия требует у Беларуси оплаты долгов по поставкам газа, Беларусь долг не признает. Конфликт перешел в политико-психологическую стадию, говорят эксперты и...
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