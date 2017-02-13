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Россельхознадзор заявил о мошеннических схемах поставок белорусской продукции в обход временных контрольных ветеринарных пунктов

13.02.2017 21:35 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 13 февраля. Россельхознадзор заявил о мошеннических схемах поставок белорусской продукции в обход временных контрольных ветеринарных пунктов.

Ранее ведомство организовало "прослеживаемость поступающей белорусской продукции от пункта пересечения административной границы до места реализации".

Для этого в специальном разделе информационной системы "Аргус" начат учет подконтрольных госветнадзору товаров, поступающих из Беларуси.

"Сопоставляя статистические данные о поставках белорусских товаров в период с 01.01.2017 по 22.01.2017 года, установлено, что из 4.173 отправленных партий продукции 1.545 партий были ввезены в обход ветеринарных контрольных пунктов на российско-белорусской административной границе, которая была реализована на территории Смоленской, Брянской, Псковской и Московской областей, Краснодарском крае", — говорится в сообщении Россельхознадзора от 13 февраля.

В связи с этим ведомство направило в адрес главных ветеринарных инспекторов названных субъектов Российской Федерации просьбу пояснить, каким образом в регионе их ответственности принимается продукция, не прошедшая ветеринарный контроль на административной границе, который включает в себя в том числе отбор проб и проведение исследований на соответствие продукции требованиям безопасности.

Россельхознадзор провел также анализ информационной системы лабораторного контроля "Веста", к которой подключены органы управления ветеринарией субъектов РФ в целях оперативного реагирования на выявление небезопасной продукции при приведении лабораторного контроля. "Анализ показал, что со своей стороны ветеринарные субъектовые службы не проводят отбор проб и лабораторные исследования продукции, поступающей в регион, не прошедшей ветеринарного контроля на административной границе России и Беларуси", — говорится в релизе.

Все это свидетельствует о "формальном подходе органов управления ветеринарией субъектов Российской Федерации к организации контроля за поступлением в субъекты Российской Федерации из Республики Беларусь подконтрольных товаров". "Указанное бездействие региональных ветеринарных служб способствует легализации продукции, безопасность которой не подтверждена в полном объеме", — заявило ведомство.

Россельхознадзор практически ежедневно сообщает о задержании белорусского продовольствия, не соответствующего нормативным требованиям, и периодически запрещает поставки тех или иных товаров с конкретных предприятий или из конкретных регионов. 3 февраля Александр Лукашенко потребовал возбудить уголовное дело в отношении главы ведомства Сергея Данкверта.
БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 13 февраля. Россельхознадзор заявил о мошеннических схемах поставок белорусской продукции в обход временных контрольных ветеринарных пунктов. Ранее...

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