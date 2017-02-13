Минск, 13 февраля. Цены производителей промышленной продукции в январе 2017 года по сравнению с декабрем 2016 года выросли на 3,1%, сообщил Национальный статистический комитет.



На инвестиционные товары цены увеличились на 0,4%, на промежуточные — на 4,6%, на потребительские — на 0,6%.



Цены производителей сельскохозяйственной продукции в январе 2017 года по сравнению с декабрем 2016 года повысились на 2,1%, в том числе в растениеводстве — на 3,8%, в животноводстве — на 1,5%.



В строительстве цены выросли на 2,7%, в том числе на строительно-монтажные работы — на 2,1%, на машины и оборудование — снизились на 0,9%, на прочие работы и затраты — выросли на 15,7%.



Тарифы на перевозку грузов всеми видами транспорта в январе 2017 года по сравнению с декабрем 2015 года увеличились на 0,6%.



Цены на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в январе 2017 года по сравнению с декабрем 2016-го выросли на 0,2%



Как сообщалось ранее, рост потребительских цен по итогам января 2017 года составил 0,9%. Официальный годовой прогноз предполагает инфляцию в пределах 9%.

Ранее в комментарии БелаПАН заведующий кафедрой инновационной экономики международного университета "МИТСО" кандидат экономических наук Вячеслав Ярошевич высказал мнение, что цены на промышленную инновационную продукцию в этом году не должны значительно вырасти. По его словам, такая продукция в основном импортируется, поэтому все зависит от курса валют. "Если он будет стабильным, то и цены будут стабильными. Они не растут такими большими темпами, как кому-то может показаться. Конкуренция в этой сфере большая, наоборот, идет дефляция на данный вид товаров", — отметил экономист.



По его мнению, большее влияние на инфляцию может оказать рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги и топливо. "Потому что стоит задача форсировать сокращение между реальной и субсидируемой стоимостью жилищно-коммунальных услуг. И тут может быть инфляционное давление. Также может вырасти и стоимость топлива. Она уже слишком давно не повышалась, цены на нефть начали расти, и нефтеперерабатывающие заводы несут убытки на внутреннем рынке. Поэтому два фактора — ЖКУ и топливо", — сказал Ярошевич.



В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В январе цены производителей промышленной продукции выросли на 3,1%, в строительстве — на 2,7% Минск, 13 февраля. Цены производителей промышленной продукции в январе 2017 года по сравнению с декабрем 2016 года выросли на 3,1%, сообщил Национальный статистический...

Марина Носова, БелаПАН.