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Невыдуманные истории из лихих 90-х: пистолеты, элитные квартиры и «понты»

14.02.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Ирина Сосновская, начальник отдела  «Твоя столица. Агентство недвижимости»:

Невыдуманные истории из лихих 90-х: пистолеты, элитные квартиры и «понты»

— Это был 1999 год. Тогда цены на недвижимость в Минске были достаточно низкие: «однушка» стоила $10-12 тыс., «двушка» — в районе $20 тыс. Наше агентство продавало квартиру в малоэтажном доме за $150 тыс. На то время это были огромные деньги! Однако, квартиру смотрели, так как богатые люди в стране все же были. Перед каждым показом я покупала самую дорогую шоколадку, чтобы как-то приблизиться к прекрасному)

На один из показов приехала молодая девушка. Выглядела она дорого и красиво и  вела себя абсолютно естественно, «пальцы веером» не разводила. Два раза приезжала одна, на третий раз приехала с мужем, так как он принимал окончательное решение. Мужчина выглядел очень просто,  даже невзрачно, я бы сказала. Вообще, по его внешнему виду никак нельзя было сказать, что он очень богат. Накануне мы с мужем купили ему дешевую рубашку за 6 рублей, а этот мужчина был точно в такой же.

Пришло время торга и тут началось! Торг у продавца с покупателем шел в интервале $5-10 тыс. Представляете! Тогда это была половина стоимости однокомнатной квартиры, а они торговались так, как будто речь шла о 5 рублях. Я помню, как меня это впечатлило, ведь я мыслила совсем другими категориями.

Кстати, тогда еще было очень мало таких квартир и с таким  ремонтом. Это был малоэтажный дом с максимум двумя квартирами на площадке. Дом был огорожен, что тоже было редкостью в то время, впечатлял и подземный гараж-стоянка на цокольном этаже. Площадь квартиры — чуть больше 100 кв.м. В этой квартире я впервые увидела натяжной потолок, встроенную бытовую технику, «умные» выключатели и так далее.

Богатые люди тогда отличались поведением, конечно. Я спросила владелицу квартиры, где здесь троллейбусная обстановка. Она мне ответила, что понятия не имеет и что ездит либо на своей машине, либо на такси. В это время я посмотрела в окно и увидела проезжающий  троллейбус. 

Невыдуманные истории из лихих 90-х: пистолеты, элитные квартиры и «понты»

Наталья Керимова, заместитель начальника отдела  «Твоя столица. Агентство недвижимости»:

Невыдуманные истории из лихих 90-х: пистолеты, элитные квартиры и «понты»

— Случилось это в далеком 1999 году. К нам в агентство обратился клиент, который хотел купить квартиру, которую уже  сам нашел по объявлению в газете (тогда это было единственным способом рекламы, ни о каких сайтах еще и не помышляли). Потенциальный продавец был настроен на быструю продажу, готов был к торгу, но категорически отказывался работать через агентство. А покупатель  наоборот  решил работать только через агентство, так как боялся, что его обманут, боялся остаться с детьми на улице. Он попросил меня пойти с ним на просмотр квартиры, чтобы уговорить продавца работать через агентство. Пошли. Слово за слово и «Ура»  -  продавец согласился!

Квартира продавалась за цену чуть ниже рыночной, так как владельцу для чего-то срочно нужны были деньги. Это была четырехкомнатная квартира, которую продавали за $24 тысячи. К слову,  средняя цена по рынку на них тогда была примерно $27-28 тысяч.  У нас получилась цепочка из трех квартир, в которой участвовала и вот эта четырехкомнатная, которая закрывала цепочку.

Сделка проходила у нас в офисе где одновременно собралось много людей с большим количеством денег.  Процессом руководил Михаил Николаевич Ярышев, ныне, к сожалению,  покойный.  Он тогда руководил юридическим отделом. Сделка проходила строго по регламенту с соблюдением всех формальностей и мер безопасности. Например,   дверь была закрыта на ключ, чтобы никто не мог войти. И вдруг продавец  той самой «четырешки» достает пистолет и кладет оружие на стол со словами, что он здесь будет всем руководить. Мы все очень испугались и от растерянности  совершенно не знали что делать.  У одной из женщины буквально случилась истерика, настолько сильно она испугалась. 

Михаил Николаевич, который, кстати, бывший военный, взял инициативу в свои руки и превратился из профессионального юриста в настоящего полковника. Всего несколько минут понадобилось на разговор с этим продавцом. Инициатива перешла на сторону риэлтера,  пистолет отправился в сейф на время сделки, всех удалось успокоить, и сделка прошла четко, уверенно и по всем правилам.  Судьбу оружия мы не знаем, так как владелец его и наш Михаил Николаевич остались наедине и решили этот вопрос после завершения сделки.

Мы долго потом обсуждали в агентстве этот случай. Думаю, что клиент взял с собой пистолет потому, что его жизненный опыт научил никому не доверять. Вероятно, он боялся,  что его могут ограбить или еще что-то с ним сделать. Плюс, он пришел один, то есть не было никого, кто бы его поддержал в такой стрессовый момент (а сделка – это всегда мини стресс).  Видимо, оружие было его единственным аргументом. Это все результат тех ужасов, которые происходили в 90-х. Этот продавец был напуган своей же жизнью. 

Невыдуманные истории из лихих 90-х: пистолеты, элитные квартиры и «понты»

Иллюстрации: Александр Сидорович

 
Теги: Минск
 
 
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