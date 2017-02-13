— Это был 1999 год. Тогда цены на недвижимость в Минске были достаточно низкие: «однушка» стоила $10-12 тыс., «двушка» — в районе $20 тыс. Наше агентство продавало квартиру в малоэтажном доме за $150 тыс. На то время это были огромные деньги! Однако, квартиру смотрели, так как богатые люди в стране все же были. Перед каждым показом я покупала самую дорогую шоколадку, чтобы как-то приблизиться к прекрасному)

На один из показов приехала молодая девушка. Выглядела она дорого и красиво и вела себя абсолютно естественно, «пальцы веером» не разводила. Два раза приезжала одна, на третий раз приехала с мужем, так как он принимал окончательное решение. Мужчина выглядел очень просто, даже невзрачно, я бы сказала. Вообще, по его внешнему виду никак нельзя было сказать, что он очень богат. Накануне мы с мужем купили ему дешевую рубашку за 6 рублей, а этот мужчина был точно в такой же.

Пришло время торга и тут началось! Торг у продавца с покупателем шел в интервале $5-10 тыс. Представляете! Тогда это была половина стоимости однокомнатной квартиры, а они торговались так, как будто речь шла о 5 рублях. Я помню, как меня это впечатлило, ведь я мыслила совсем другими категориями.

Кстати, тогда еще было очень мало таких квартир и с таким ремонтом. Это был малоэтажный дом с максимум двумя квартирами на площадке. Дом был огорожен, что тоже было редкостью в то время, впечатлял и подземный гараж-стоянка на цокольном этаже. Площадь квартиры — чуть больше 100 кв.м. В этой квартире я впервые увидела натяжной потолок, встроенную бытовую технику, «умные» выключатели и так далее.

Богатые люди тогда отличались поведением, конечно. Я спросила владелицу квартиры, где здесь троллейбусная обстановка. Она мне ответила, что понятия не имеет и что ездит либо на своей машине, либо на такси. В это время я посмотрела в окно и увидела проезжающий троллейбус.