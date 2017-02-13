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Россельхознадзор ввел новые ограничения для Беларуси в связи с АЧС

14.02.2017 09:38 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 фев – Sputnik. Россельхознадзор ввел дополнительные ограничения на ввоз в Россию белорусской продукции, несущей риски распространения африканской чумы свиней (АЧС), говорится в сообщении пресс-службы российского надзорного ведомства.

Россельхознадзор ввел новые ограничения для Беларуси в связи с АЧС
© flickr.com/ stu_spivack
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Там отмечается, что эти меры являются симметричным ответом на введенные в январе 2015 года белорусской стороной аналогичные ограничения. Так, в январе 2015 года постановлением Совмина в связи с неблагополучением РФ по птичьему гриппу, ящуру и АЧС был расширен перечень российской животноводческой продукции, в отношении которой применяются специальные дополнительные меры в виде разрешения на ввоз, выдаваемого белорусской ветеринарной службой. Эти меры распространялись в том числе на корма для животных, ветпрепараты и лекарства, применяемые в ветеринарии. 

"Россельхознадзор считает целесообразным применить аналогичный подход к белорусским товарам и ввести специальные дополнительные меры в виде разрешения на ввоз, выдаваемого на белорусские товары, несущие риски распространения АЧС", – сообщило российское ведомство.

Говоря о белорусских ограничениях, в Россельхознадзоре отмечают, что законодательством ЕАЭС не предусмотрено оформление таких разрешений на ввоз при перемещении продукции между сторонами. 

Кроме того, считают в ведомстве, указанные группы товаров "не могут нести риски распространения африканской чумы свиней". 

В Россельхознадзоре подчеркивают, что неоднократно обращались к белорусской стороне с просьбой отменить дискриминационные меры или предоставить научное обоснование их. "К сожалению, никакой информации о положительном решении этого вопроса от белорусской стороны в адрес Россельхознадзора так и не поступило", – говорится в сообщении.

Россельхознадзор также отмечает, что остается без ответа вопрос о выявлении в течение 2014 года генома вируса АЧС в готовой мясной продукции белорусских мясокомбинатов, источник которого до сих пор белорусской стороной не установлен. В то же время на территории граничащих с Беларусью стран в течение 2014-2017 годов продолжают регистрироваться вспышки АЧС.

 
Теги: Минск
 
 
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Теперь разрешения будут требоваться на ввоз в РФ белорусским кормов для животных, ветпрепаратов и лекарств для животных.

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