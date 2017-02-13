﻿ Россельхознадзор ввел дополнительные ограничения на ввоз белорусской продукции для недопущения заноса АЧС. 21.by
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Россельхознадзор ввел дополнительные ограничения на ввоз белорусской продукции для недопущения заноса АЧС

14.02.2017 08:31 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 14 февраля. Россельхознадзор ввел дополнительные ограничения на ввоз белорусской продукции, несущей риски распространения африканской чумы свиней (АЧС).

Как следует из сообщения пресс-службы российского ведомства, такие меры стали ответом на введенные в январе 2015 года белорусской стороной аналогичные ограничения.

Россельхознадзор напоминает, что постановлением Совета министров Беларуси от 21 января 2015 года № 30 расширен перечень российской животноводческой продукции, в отношении которой применяются специальные дополнительные меры в виде разрешения на ввоз, выдаваемого белорусской ветеринарной службой. Это было сделано в связи с неблагополучием России по заболеванию животных ящуром, гриппом птиц и АЧС.

В российском ведомстве отмечают, что "законодательством ЕАЭС не предусмотрено оформление таких разрешений на ввоз при перемещении продукции между сторонами".

Как заявили в Россельхознадзоре, "по причинам, не имеющим научного обоснования", разрешения на ввоз теперь требуются и на товары, которые "не могут нести риски распространения африканской чумы свиней": корма для животных, в том числе для собак или кошек, расфасованные для розничной продажи, органические химические соединения (для применения в ветеринарии) и фармацевтическая продукция (для применения в ветеринарии).

"Россельхознадзор неоднократно обращался к белорусской стороне с просьбой принять меры по отмене дискриминационных мер или предоставить научное обоснование в отношении вышеперечисленных групп товаров, — поясняет ведомство. — К сожалению, никакой информации о положительном решении этого вопроса от белорусской стороны в адрес Россельхознадзора так и не поступило".

"Кроме этого, остается без ответа вопрос о выявлении в течение 2014 года генома вируса АЧС в готовой мясной продукции белорусских мясокомбинатов, источник которого до сих пор белорусской стороной не установлен, — говорится в сообщении. — В то же время на территории граничащих с Республикой Беларусь стран в течение 2014—2017 гг. продолжают регистрироваться вспышки АЧС".

"Исходя из вышеизложенного, Россельхознадзор считает целесообразным применить аналогичный подход к белорусским товарам и ввести специальные дополнительные меры в виде разрешения на ввоз, выдаваемого на белорусские товары, несущие риски распространения африканской чумы свиней", — сообщает ведомство.

Перечень подконтрольных товаров, на ввоз которых из Беларуси в Россию теперь требуется разрешение, опубликован на сайте Россельхознадзора: свинина свежая, охлажденная или замороженная; пищевые субпродукты свиней свежие, охлажденные или замороженные; фуражные пшеница, рожь, овес, ячмень, кукуруза, соевые бобы; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур, используемая для кормления животных и так далее. Всего несколько десятков наименований товаров.

3 февраля Александр Лукашенко поручил МВД рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта за нанесение ущерба Беларуси.

В ответ на это Данкверт рекомендовал навести порядок на белорусских предприятиях, а 6 февраля Россия ограничила поставки говядины и говяжьих субпродуктов из Минской области.

7 февраля МВД Беларуси сообщило о начале доследственных проверок в отношении ряда должностных лиц Россельхознадзора. "Министерство внутренних дел располагает данными о том, что отдельные должностные лица Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ (Россельхознадзор) в интересах, не связанных с их профессиональной деятельностью, без наличия достаточных оснований и в нарушение норм международного права ограничивали возможность реализации белорусской продукции на территории России, а также осуществляли распространение недостоверной информации, дискредитирующей отечественных производителей", — проинформировало МВД.
Андрей Середа, БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 14 февраля. Россельхознадзор ввел дополнительные ограничения на ввоз белорусской продукции, несущей риски распространения африканской чумы свиней (АЧС). ...

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