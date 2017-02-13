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В Витебске выпустят самый высокий гидроподъемник в Восточной Европе
14.02.2017 10:06 — Новости Экономики | Tut.by
Машиностроительная компания «Витебские подъемники» готовит к выпуску опытный образец самого высокого гидроподъемника в странах Восточной Европы, сообщил директор предприятия Андрей Сидоров.
«Уже готов проект, мы изготовили комплект стрел, ведутся работы по сборке опытного образца самого большого гидроподъемника в странах Восточной Европы — ВИПО-52. Его высота — 52 м, вылет стрелы — еще около 30 м. Аналогов не производят ни в России, ни где-то еще в СНГ. Пока машины такой высоты можно купить только в Западной Европе. Подобная техника может обслуживать дома до 25 этажей, использоваться МЧС на высоких объектах», — пояснил Андрей Сидоров.
«Планируем презентовать эту модель на выставке в Москве в мае этого года, после чего образец отправится к клиенту в Россию. Это госзаказ», — отметил директор предприятия.
Он добавил, что гидроподъемник подобной высотности — штучный и довольно дорогой товар. Вместе с тем это конкурентоспособная экспортная продукция.
«Номенклатура нашей продукции постоянно обновляется. Еще один из успешных примеров — новый проект гидробортов (гидравлических подъемных устройств на грузовом авто, действующих по принципу лифта для погрузки-разгрузки. — Прим. БЕЛТА). Сегодня на постсоветском пространстве нет заводов, которые выпускают эти борта. Мы первые освоили целый модельный ряд. Первые поставки были в ноябре прошлого года для Министерства обороны России. Продукция заказчику понравилась, проектировщики приедут знакомиться с нашим предприятием, чтобы обсудить новый проект», — сказал Андрей Сидоров.
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Высота гидроподъемника - 52 м, вылет стрелы - еще около 30 м. Подобная техника может обслуживать дома до 25 этажей, использоваться МЧС на высоких объектах.
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