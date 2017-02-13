﻿ Россия вводит новые ограничения на поставки белорусских продуктов. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Россия вводит новые ограничения на поставки белорусских продуктов

14.02.2017 10:45 — Новости Экономики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Россельхознадзор ввел дополнительные требования к ввозу продукции из Беларуси в связи угрозой распространения африканской чумы свиней (АЧС). В ведомстве уверяют, что эта мера аналогична той, что которую Беларусь применяет с января 2015 года, когда был расширен перечень российской животноводческой продукции, в отношении которой применяются специальные дополнительные меры в виде разрешения на ввоз.

Это разрешение в связи с распространением в России ящура, гриппа птиц и африканской чумы свиней выдает ветеринарная служба Беларуси. Однако в перечень, кроме свиноводческой продукции, вошли даже товары, в незначительном количестве содержащие продукты переработки свинины. При чем, заявляют в российском ведомстве, это сделано без научного обоснования. Так, отмечают в Россельхознадзоре, корма для животных, в том числе для собак или кошек, расфасованные для розничной продажи, а также органические химические соединения и фармацевтическая продукция для применения в ветеринарии не могут нести риски распространения АЧС.

Россельхознадзор не раз просил Минск отменить дискриминационные меры или предоставить научное обоснование ужесточения режима поставки продукции, но никакой информации о положительном решении этого вопроса так и не поступило, уверяют в ведомстве. Также до сих пор нет ответа на вопрос об источнике выявленного в 2014 году генома вируса АЧС в готовой мясной продукции белорусских мясокомбинатов.

В качественной ответной меры Россельхознадзор решил ввести в отношении белорусской продукции аналогичные ограничения. Так, теперь разрешения необходимы на живых свиньей, свинину, пищевые субпродукты свиней, свиной жир, пищевую муку из мяса или мясных субпродуктов, фуражное зерно (пшеница, рожь, ячмень, овес, кукуруза, соевые бобы), колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови, плавленые сыры и другие продукты, содержащие колбасу, мясо, мясные субпродукты или кровь. Кроме того, ограничения касаются жмыхов, необработанных шкур животных, изделий из кишок, синюги, пузырей или сухожилий, оборудования и приспособлений для перевозки, разведения, временной передержки животных всех видов, а также для транспортировки продукции животного происхождения, бывшие в употреблении.

Упомянутые ограничения уже далеко не первые ограничения, введенные Россельхознадзором в отношении Беларуси даже за первые две недели февраля. Так, с 6 февраля Россия приостановила поставки говядины и говяжьих субпродуктов с предприятий Минской области Беларуси. Кроме того, российское ведомство не исключает введения полного запрета на импорт белорусской говядины. Между тем белорусское МВД пообещало разобраться с претензиями Россельхознадзора и даже возбудило уголовное дело в связи с ограничение поставок белорусской продукции на территорию РФ «без наличия достаточных оснований и в нарушение норм международного права».

Напомним, что все это происходит на фоне нефтегазового конфликта между Беларусью и Россией.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 45
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Россельхознадзор ввел дополнительные требования к ввозу продукции из Беларуси в связи угрозой распространения африканской чумы свиней (АЧС).

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
В Витебске выпустят самый высокий гидроподъемник в Восточной Европе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика