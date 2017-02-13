Россельхознадзор ввел дополнительные требования к ввозу продукции из Беларуси в связи угрозой распространения африканской чумы свиней (АЧС). В ведомстве уверяют, что эта мера аналогична той, что которую Беларусь применяет с января 2015 года, когда был расширен перечень российской животноводческой продукции, в отношении которой применяются специальные дополнительные меры в виде разрешения на ввоз.

Это разрешение в связи с распространением в России ящура, гриппа птиц и африканской чумы свиней выдает ветеринарная служба Беларуси. Однако в перечень, кроме свиноводческой продукции, вошли даже товары, в незначительном количестве содержащие продукты переработки свинины. При чем, заявляют в российском ведомстве , это сделано без научного обоснования. Так, отмечают в Россельхознадзоре, корма для животных, в том числе для собак или кошек, расфасованные для розничной продажи, а также органические химические соединения и фармацевтическая продукция для применения в ветеринарии не могут нести риски распространения АЧС.

Россельхознадзор не раз просил Минск отменить дискриминационные меры или предоставить научное обоснование ужесточения режима поставки продукции, но никакой информации о положительном решении этого вопроса так и не поступило, уверяют в ведомстве. Также до сих пор нет ответа на вопрос об источнике выявленного в 2014 году генома вируса АЧС в готовой мясной продукции белорусских мясокомбинатов.

В качественной ответной меры Россельхознадзор решил ввести в отношении белорусской продукции аналогичные ограничения. Так, теперь разрешения необходимы на живых свиньей, свинину, пищевые субпродукты свиней, свиной жир, пищевую муку из мяса или мясных субпродуктов, фуражное зерно (пшеница, рожь, ячмень, овес, кукуруза, соевые бобы), колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови, плавленые сыры и другие продукты, содержащие колбасу, мясо, мясные субпродукты или кровь. Кроме того, ограничения касаются жмыхов, необработанных шкур животных, изделий из кишок, синюги, пузырей или сухожилий, оборудования и приспособлений для перевозки, разведения, временной передержки животных всех видов, а также для транспортировки продукции животного происхождения, бывшие в употреблении.

Упомянутые ограничения уже далеко не первые ограничения, введенные Россельхознадзором в отношении Беларуси даже за первые две недели февраля. Так, с 6 февраля Россия приостановила поставки говядины и говяжьих субпродуктов с предприятий Минской области Беларуси. Кроме того, российское ведомство не исключает введения полного запрета на импорт белорусской говядины. Между тем белорусское МВД пообещало разобраться с претензиями Россельхознадзора и даже возбудило уголовное дело в связи с ограничение поставок белорусской продукции на территорию РФ «без наличия достаточных оснований и в нарушение норм международного права».