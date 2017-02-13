В первый год работы риэлтер должен быть готов потратить приличную сумму на прохождение обучающих курсов, оплату лицензии и страховки, оплату доступа к MLS и членских взносов в профессиональных ассоциациях.

Лицензию на оказание услуг может получить не только юридическое, но и физическое лицо со средним образованием. Для этого ему надо закончить шестимесячные вечерние курсы либо полуторамесячные дневные и сдать экзамен. Однако самостоятельно работать нельзя, нужно наниматься на работу к брокеру (в агентство) и заключать с ним договор. Работать можно только у одного брокера.

В целом система получения лицензии риэлтера в США построена на основе жесткого отсева, и посторонние люди в профессию не попадают.

По словам Владлена, профессия риэлтера в США — очень уважаемая, и, по сути, никогда не возникает споров по оплате услуг. За долгие годы существования рынка сформировано законодательство и отработаны все технологии, позволяющие ему успешно функционировать. В США успешно работает единый веб-сайт — мультилистинговая система, которая имеет две версии — короткую, доступную для продавцов и покупателей, и расширенную для специалистов по недвижимости. В расширенной находится более полная информация об объектах недвижимости, собственниках, динамике цен, распределении комиссионного вознаграждения между участниками сделки и др.

С помощью Владлена мы выделили 7 ключевых отличий американских риэлтеров, которых не хватает белорусским коллегам:

1) Высокая мотивация

Высокая мотивация американских риэлтеров основана в том числе на более высоком проценте вознаграждения. Причем сумма комиссионных законодательно не ограничена.

Более 90% сделок проходит с участием риэлтерских компаний, работа которых в основном заключается в подборе вариантов. Интересы продавца представляет один агент, интересы покупателя — другой.

В штате Техас агентское вознаграждение составляет 6%, которое выплачивается только продавцом и после завершения сделки делится поровну между агентами. В свою очередь агенты согласно договору делятся комиссионными со своим брокером, у которого они работают и интересы которого представляют. Например, в Нью-Йорке, Калифорнии, где совершаются более крупные сделки, комиссионные снижаются до 4-5%.

2) Стремление к самообучению

В США нельзя один раз получить лицензию и до конца карьеры с ней работать. Каждые 2 года риэлтер обязан проходить переаттестацию и подтверждать квалификацию для продления лицензии. Кроме того, агентства недвижимости сами заинтересованы в профессиональном росте своих сотрудников, поэтому компании регулярно тратят деньги на обучение персонала.



