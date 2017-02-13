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Владлен Брегер: «Чтобы улучшить имидж и качество работы белорусских агентов по недвижимости, нужно брать пример с риэлтеров США»

14.02.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Владлен Брегер: «Чтобы улучшить имидж и качество работы белорусских агентов по недвижимости, нужно брать пример с риэлтеров США»

Владлен более 15 лет назад перебрался из Минска в Хьюстон (штат Техас), получил лицензию риэлтера и сейчас занимается инвестициями в недвижимость и риэлтерскими услугами в США.

В августе 2016 года Владлен приехал в Минск и по приглашению портала Realt.byпринял участие в семинаре, который провели минские агентства недвижимости.

Владлен Брегер: «Чтобы улучшить имидж и качество работы белорусских агентов по недвижимости, нужно брать пример с риэлтеров США»

По словам Владлена, стать риэлтером в США не так просто. И хотя в штатах, в отличие от нашей страны, нет обязательного требования о высшем образовании к кандидатам, существует ряд других трудностей.

В первый год работы риэлтер должен быть готов потратить приличную сумму на прохождение обучающих курсов, оплату лицензии и страховки, оплату доступа к MLS и членских взносов в профессиональных ассоциациях.

Лицензию на оказание услуг может получить не только юридическое, но и физическое лицо со средним образованием. Для этого ему надо закончить шестимесячные вечерние курсы либо полуторамесячные дневные и сдать экзамен. Однако самостоятельно работать нельзя, нужно наниматься на работу к брокеру (в агентство) и заключать с ним договор. Работать можно только у одного брокера.

В целом система получения лицензии риэлтера в США построена на основе жесткого отсева, и посторонние люди в профессию не попадают.

По словам Владлена, профессия риэлтера в США — очень уважаемая, и, по сути, никогда не возникает споров по оплате услуг. За долгие годы существования рынка сформировано законодательство и отработаны все технологии, позволяющие ему успешно функционировать. В США успешно работает единый веб-сайт — мультилистинговая система, которая имеет две версии — короткую, доступную для продавцов и покупателей, и расширенную для специалистов по недвижимости. В расширенной находится более полная информация об объектах недвижимости, собственниках, динамике цен, распределении комиссионного вознаграждения между участниками сделки и др.

С помощью Владлена мы выделили 7 ключевых отличий американских риэлтеров, которых не хватает белорусским коллегам:

1)   Высокая мотивация

Высокая мотивация американских риэлтеров основана в том числе на более высоком проценте вознаграждения. Причем сумма комиссионных законодательно не ограничена.

Более 90% сделок проходит с участием риэлтерских компаний, работа которых в основном заключается в подборе вариантов. Интересы продавца представляет один агент, интересы покупателя — другой.

В штате Техас агентское вознаграждение составляет 6%, которое выплачивается только продавцом и после завершения сделки делится поровну между агентами. В свою очередь агенты согласно договору делятся комиссионными со своим брокером, у которого они работают и интересы которого представляют. Например, в Нью-Йорке, Калифорнии, где совершаются более крупные сделки, комиссионные снижаются до 4-5%. 

2)   Стремление к самообучению

В США нельзя один раз получить лицензию и до конца карьеры с ней работать. Каждые 2 года риэлтер обязан проходить переаттестацию и подтверждать квалификацию для продления лицензии. Кроме того, агентства недвижимости сами заинтересованы в профессиональном росте своих сотрудников, поэтому компании регулярно тратят деньги на обучение персонала.

Владлен Брегер: «Чтобы улучшить имидж и качество работы белорусских агентов по недвижимости, нужно брать пример с риэлтеров США»

3)   Сильное профессиональное сообщество

В США работает Национальная ассоциация риэлтеров — NAR, которая недавно отметила свое столетие. В случае нарушения агентами условий проведения сделки в общественную профессиональную организацию может пожаловаться любой ее участник. Нарушитель понесет наказание, вплоть до уголовного. Ассоциацией может быть вынесено решение о лишении лицензии. В США нет серых маклеров, потому что за рекламу без договора можно лишится лицензии, а за нелицензионную деятельность предусмотрена уголовная ответственность.

4)   Высокий уровень личной ответственности за сделку

В американской практике очень жесткая система наказания риэлтеров за грубые ошибки или мошенничество. Причем ответственность риэлтеров/агентов — индивидуальная.

5)   Открытость, честность и уважение к клиенту

Каждый риэлтер имеет свой профиль на корпоративном и профессиональных сайтах. Риэлтеры в США не тратят много времени на холодные звонки, предлагая заключить договор. Клиенты их находят сами на профессиональных сайтах, обращая внимание на отзывы и рекомендации. Риэлтера можно выбрать по рейтингу, территории, реализованным объектам и другим параметрам. Переходить в серый рынок риэлтерам не позволяет профессиональная этика и уголовная ответственность.

Владлен Брегер: «Чтобы улучшить имидж и качество работы белорусских агентов по недвижимости, нужно брать пример с риэлтеров США»

6)   Качественная реклама — залог успеха и уважения клиента

За свою рекламу американских риэлтер отвечает самостоятельно, поэтому заинтересован в максимальном ее качестве. В рекламе обязательно необходимо указывать достоверную и полную информацию об объекте, номер дома, цену объекта, а также информацию о брокерской компании, к которой прикреплен специалист.

7)   Современная мультилистинговая система

Все риэлтеры в США, получившие лицензию, получают и доступ к мультилистинговой системе (MLS), в которой находится практически 99% всех объектов на рынке, и в любой момент времени риэлтер может проверить необходимый объект, подобрать нужный вариант, разместить рекламу объекта и сделать отчет для клиента.

 
Теги: Минск
 
 
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В США успешные агенты, которые много лет работают на рынке и которых, что называется, знают в лицо, в месяц могут совершать до 30 сделок. Продавцы обращаются к ним по...

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