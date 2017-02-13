|
Белстат рассказал о внешней торговле и росте цен
14.02.2017 11:03 — Новости Экономики | БДГ
Национальный статистический комитет обнародовал данные по внешней торговле Беларуси по итогам 2016 года и рассказал о ценах производителей продукции.
В 2016 году внешнеторговый оборот товаров Республики Беларусь составил 50 985,2 млн долларов США, в том числе экспорт – 23 415,5 млн долларов, импорт – 27 569,7 млн долларов. К уровню 2015 года из расчета в текущих ценах оборот внешней торговли товарами составил 89,5%, экспорт – 87,8%, импорт – 91%. По итогам 2016 года по сравнению с предыдущим годом экспорт товаров в натуральном выражении сократился на 0,2%, импорт – на 2,7% при снижении средних цен экспорта на 12%, импорта – на 6,5%.
Отметим декабре 2016-го оборот внешней торговли сильно вырос, в денежном выражении, впервые за 2 года превзойдя объем соответствующего месяца предыдущего года: внешняя торговля, наконец, перестала падать в долларах и начала расти в формате «год к году». Главный фактор этого - ценовой: в начале года было стоимостное «дно», к концу 2016-го нефть и другие товары заметно подорожали. Поэтому уже в течение 2016-го была заметна тенденция роста внешнего оборота.
Однако это не повлияло на улучшение
Сообщается также, что индекс цен производителей промышленной продукции в январе 2017 года по сравнению с декабрем 2016 года составил 103,1%, в том числе на инвестиционные товары – 100,4%, промежуточные товары – 104,6%, потребительские товары – 100,6%.
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в январе 2017 года по сравнению с декабрем 2016 года составил 102,1%, в том числе в растениеводстве – 103,8%, животноводстве – 101,5%.
Индекс цен в строительстве в январе 2017 года по сравнению с декабрем 2016 года составил 102,7%, в том числе на строительно-монтажные работы – 102,1%, машины и оборудование – 99,1%, прочие работы и затраты – 115,7%.
Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта в январе 2017 года по сравнению с декабрем 2016 года составил 100,6%.
Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в январе 2017 года по сравнению с декабрем 2016 года составил 100,2%.
Напомним, что в Беларуси в январе индекс потребительских цен
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Национальный статистический комитет обнародовал данные по внешней торговле Беларуси по итогам 2016 года и рассказал о ценах производителей продукции.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)
Комментарии