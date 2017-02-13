Национальный статистический комитет обнародовал данные по внешней торговле Беларуси по итогам 2016 года и рассказал о ценах производителей продукции.

В 2016 году внешнеторговый оборот товаров Республики Беларусь составил 50 985,2 млн долларов США, в том числе экспорт – 23 415,5 млн долларов, импорт – 27 569,7 млн долларов. К уровню 2015 года из расчета в текущих ценах оборот внешней торговли товарами составил 89,5%, экспорт – 87,8%, импорт – 91%. По итогам 2016 года по сравнению с предыдущим годом экспорт товаров в натуральном выражении сократился на 0,2%, импорт – на 2,7% при снижении средних цен экспорта на 12%, импорта – на 6,5%.

Отметим декабре 2016-го оборот внешней торговли сильно вырос, в денежном выражении, впервые за 2 года превзойдя объем соответствующего месяца предыдущего года: внешняя торговля, наконец, перестала падать в долларах и начала расти в формате «год к году». Главный фактор этого - ценовой: в начале года было стоимостное «дно», к концу 2016-го нефть и другие товары заметно подорожали. Поэтому уже в течение 2016-го была заметна тенденция роста внешнего оборота.

Однако это не повлияло на улучшение результата внешней торговли : совокупное, по товарам и услугам, месячное сальдо в декабре стало рекордно минусовым за последние 13 месяцев, и определило общий, итоговый за 2016-й год, «минус». Предыдущий, 2015-й год, закончился с небольшим «плюсом», так что результат внешней торговли 2016-го оказался хуже.

Сообщается также, что индекс цен производителей промышленной продукции в январе 2017 года по сравнению с декабрем 2016 года составил 103,1%, в том числе на инвестиционные товары – 100,4%, промежуточные товары – 104,6%, потребительские товары – 100,6%.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в январе 2017 года по сравнению с декабрем 2016 года составил 102,1%, в том числе в растениеводстве – 103,8%, животноводстве – 101,5%.

Индекс цен в строительстве в январе 2017 года по сравнению с декабрем 2016 года составил 102,7%, в том числе на строительно-монтажные работы – 102,1%, машины и оборудование – 99,1%, прочие работы и затраты – 115,7%.

Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта в январе 2017 года по сравнению с декабрем 2016 года составил 100,6%.

Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в январе 2017 года по сравнению с декабрем 2016 года составил 100,2%.