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Опубликованы планово-расчетные цены на ЖКУ в Минске

14.02.2017 11:12 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 фев – Sputnik. Решение Мингорисполкома об утверждении планово-расчетных цен на услуги ЖКХ в 2017 году опубликовано во вторник на Национальном правовом интернет-портале.

Опубликованы планово-расчетные цены на ЖКУ в Минске
© Sputnik Алексей Мальгавко
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Все областные исполнительные комитеты и столичный горисполком устанавливают планово-расчетные цены на коммуналку – тарифы, по которым обеспечивается полное возмещение затрат гражданами.

Согласно документу, стоимость техобслуживания жилого дома составит 0,1155 рубля за квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, техобслуживания лифта — 1,33 рубля с человека в месяц.

Установлены и планово-расчетные цены на теплоснабжение и горячее водоснабжение – 98,8 рубля за гигакалорию. Стоимость водоснабжения составит 0,7638 рубля за кубометр, водоотведения – 0,5103 рубля за кубометр.

По обеспечивающим полное возмещение затрат тарифам на жилищно-коммунальные услуги белорусы платят в некоторых случаях: если в квартире никто не прописан или если отсутствуют счетчики учета водоснабжения, при превышении лимитов.

 
Теги: Минск
 
 
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Планово-расчетные цены на коммунальные услуги обеспечивают полное возмещение затрат гражданами на их оказание.

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