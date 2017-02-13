МИНСК, 14 фев – Sputnik. Решение Мингорисполкома об утверждении планово-расчетных цен на услуги ЖКХ в 2017 году опубликовано во вторник на Национальном правовом интернет-портале.



© Sputnik Алексей Мальгавко Калинин: если доходы не вырастут, цена коммуналки не должна подняться

Все областные исполнительные комитеты и столичный горисполком устанавливают планово-расчетные цены на коммуналку – тарифы, по которым обеспечивается полное возмещение затрат гражданами.

Согласно документу, стоимость техобслуживания жилого дома составит 0,1155 рубля за квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, техобслуживания лифта — 1,33 рубля с человека в месяц.

Установлены и планово-расчетные цены на теплоснабжение и горячее водоснабжение – 98,8 рубля за гигакалорию. Стоимость водоснабжения составит 0,7638 рубля за кубометр, водоотведения – 0,5103 рубля за кубометр.

По обеспечивающим полное возмещение затрат тарифам на жилищно-коммунальные услуги белорусы платят в некоторых случаях: если в квартире никто не прописан или если отсутствуют счетчики учета водоснабжения, при превышении лимитов.