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Отрицательное сальдо внешней торговли товарами и услугами Беларуси в 2016 года составило около 50 млн долларов

14.02.2017 11:12 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 14 февраля. В 2016 году отрицательное сальдо внешней торговли товарами и услугами Беларуси составило 49,8 млн долларов США, сообщил Национальный банк.

В 2015 году положительное сальдо составляло 117,6 млн долларов США.

По уточненным данным, в январе—ноябре 2016 года положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами составляло 164,1 млн долларов. Таким образом, за декабрь сальдо уменьшилось на 213,9 млн долларов.

За 2016 год объем внешней торговли товарами и услугами составил 59 млрд 566 млн долларов США, что на 9% меньше, чем за 2015 год, экспорт — 29 млрд 758,1 млн (на 9,3% меньше), импорт — 29 млрд 807,9 млн (на 8,8% меньше).

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами в 2016 году составило 2 млрд 592,8 млн долларов (в 2015 году тоже было отрицательным — 2 млрд 142,5 млн). Объем внешней торговли товарами составил 48 млрд 549,4 млн долларов (на 10,9% меньше, чем в 2015-м), в том числе экспорт — 22 млрд 978,3 млн (на 12,2% меньше), импорт — 25 млрд 571,1 млн долларов (на 9,7% меньше).

Положительное сальдо внешней торговли услугами в 2016 году составило 2 млрд 543 млн долларов против 2 млрд 260,1 млн в 2015 году. Объем внешней торговли услугами составил 11 млрд 16,6 млн долларов (на уровне 2015 года), в том числе экспорт — 6 млрд 779,8 млн (на 2,2% больше), импорт — 4 млрд 236,8 млн (на 3,2% меньше).


Марина Носова, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 14 февраля. В 2016 году отрицательное сальдо внешней торговли товарами и услугами Беларуси составило 49,8 млн долларов США, сообщил Национальный банк. В 2015 году...

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