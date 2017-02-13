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Правительство и Нацбанк утвердили план по дедолларизации экономики
14.02.2017 11:06 — Новости Экономики | БелаПАН
"Во исполнение требования главы государства Советом министров и Национальным банком принят план мероприятий по дедолларизации экономики", — сообщил Калечиц на февральском расширенном заседании правления Национального банка Беларуси. Полный текст его выступления публикует издание Нацбанка "Банковский вестник". По словам чиновника, план "предусматривает меры по сокращению использования иностранной валюты в расчетах и при уплате сборов, пошлин и других платежей, а также в качестве эквивалента меры стоимости при формировании тарифов, ставок и цен". Калечиц уточнил, что основные меры утвержденного плана должны быть приняты в 2017—2018 годах. "Безусловное их выполнение будет способствовать дальнейшему укреплению доверия к национальной валюте. Замедление инфляционных процессов, более высокая доходность по депозитам в национальной валюте по сравнению с инвалютными, стабильная ситуация на валютном рынке, свидетельствующая о снижении валютных рисков в стране, формируют для этого благоприятный фон", — заявил Калечиц. В свою очередь заместитель председателя правления Нацбанка Дмитрий Калечиц констатировал, что степень долларизации экономики остается все еще высокой. "К концу 2016 года доля активов действующих белорусских банков в иностранной валюте достигла 61,7%. По состоянию на 1 января 2017 года доля валютных депозитов в общей структуре банковских вкладов населения составила 76,3%", — отметил Дмитрий Калечиц. При этом он уточнил, что в 2016 году наметилась тенденция снижения уровня долларизации активов и пассивов коммерческих банков. "В рамках создания условий по повышению привлекательности сбережений в национальной валюте и установлению банками более низкой доходности по вкладам (депозитам) в иностранной валюте Национальный банк рекомендовал банкам проводить последовательное снижение верхнего уровня процентных ставок по вкладам (депозитам) физических и юридических лиц", — констатировал Дмитрий Калечиц. Белорусские экономисты считают, что Нацбанк с помощью дедолларизации портфелей банков пытается повысить свое влияние на денежный рынок. "Для того чтобы Нацбанк мог лучше влиять на инфляцию, должен работать процентный канал. В нынешней ситуации процентная политика Нацбанка недостаточно действенна, поскольку кредитные портфели банков преимущественно сформированы из льготных кредитов с фиксированной процентной ставкой и из валютных кредитов", — отметил в беседе с корреспондентом БелаПАН экономист Антон Болточко. По экспертным оценкам, в общем портфеле банков рублевые кредиты, предоставленные на рыночных условиях, занимают сегодня около 15%, и лишь на условия выдачи таких ресурсов может воздействовать сегодня Нацбанк за счет процентного канала, констатирует Болточко. "Поэтому дедолларизация портфелей банков — важное направление деятельности Нацбанка, которое позволяет повысить влияние процентной политики регулятора на денежный рынок", — подчеркнул экономист.
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"Во исполнение требования главы государства Советом министров и Национальным банком принят план мероприятий по дедолларизации экономики", — сообщил Калечиц...
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