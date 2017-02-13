|
За хищение топлива из нефтепродуктопровода в Витебской области перед судом предстанут члены организованной преступной группы
14.02.2017 11:15 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 14 февраля. В Следственном комитете Беларуси окончено расследование уголовного дела в отношении группы лиц за хищение дизельного топлива в особо крупном размере, сообщил БелаПАН начальник отдела информации и связей с общественностью СК Сергей Кабакович.
Следствием установлено, что летом 2014 года житель Браслава 1973 года рождения создал управляемую устойчивую организованную группу для совместной преступной деятельности на постоянной основе. В течение 2014—2015 годов в состав группы он вовлек 11 человек, все они жители Витебской области 1960—1989 годов рождения. Роли фигурантов были четко распределены, их деятельность была обеспечена необходимым оборудованием, автомобилями для перевозки похищенного топлива, биноклями, приборами ночного видения, мобильными телефонами для конспирации.
Из материалов дела следует, что были осуществлены две несанкционированные врезки в нефтепродуктопровод Полоцк — Вентспилс в Мёрском и Браславском районах, которые использовались для противоправной деятельности с лета 2014 года по июль 2015-го и в феврале 2016 года соответственно. С помощью отводов, проложенных под землей, топливо поступало в замаскированные металлические емкости, расположенные на территории домовладений в Мёрском районе.
В результате противоправной деятельности членов организованной группы предприятию "Запад-Транснефтепродукт" был причинен ущерб более чем на 102 тыс. рублей.
В состав группы входил один из охранников УПП "Запад-Транснефтепродукт", который, используя свои служебные полномочия, имел возможность предоставлять информацию, позволявшую укрывать противоправную деятельность. Его действия квалифицированы по ч. 4 ст. 205 (кража) и ч. 3 ст. 424 (злоупотребление служебными полномочиями) Уголовного кодекса Республики Беларусь.
Руководителю группы и еще пяти фигурантам предъявлено окончательное обвинение по ч. 4 ст. 205 и ч. 1 ст. 309 УК (умышленное приведение в негодность путей сообщения). Действия еще пяти членов группы квалифицированы по ч. 4 ст. 205 УК.
Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За хищение топлива из нефтепродуктопровода в Витебской области перед судом предстанут члены организованной преступной группы
Минск, 14 февраля. В Следственном комитете Беларуси окончено расследование уголовного дела в отношении группы лиц за хищение дизельного топлива в особо крупном...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)
Комментарии