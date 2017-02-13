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Лукашенко лично утвердит минимальный набор требований для бизнеса

14.02.2017 11:23 — Новости Экономики | Tut.by  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко намерен лично утвердить минимальный набор нормативов для субъектов хозяйствования. Об этом глава государства заявил сегодня на совещании с членами рабочей группы по вопросам совершенствования контрольной деятельности и исключения излишних требований к бизнесу.

«Минимальный набор нормативов, который действительно необходим для начала хозяйственной деятельности и идет „от жизни“, буду утверждать лично. Субъекты хозяйствования должны четко знать свои обязанности и их объем. И на этом точка! Больше ничего от них требовать не смейте!» — заявил президент.

«Я для себя определился: чем больше начальник или министр ликвидируют разного рода нормативов, тем лучше будет для них. Не дай бог, перепроверяя, я обнаружу, что вы искусственно оставляете некоторые нормативно-правовые инструкции или излишне предложите мне этих проверок и контролей, вы работать не будете», — подчеркнул глава государства.

«Мое жесткое требование — мы должны решить эту проблему. И мы ее можем решить», — заявил президент.

Александр Лукашенко поручил членам рабочей группы задействовать все возможные ресурсы для выполнения поставленных задач. Работа должна носить открытый, публичный характер с максимально широким привлечением общественности и бизнес-сообщества.

«Назревшие проблемы надо решать. И не на словах, а на деле. Жду плодотворной работы от всех вас. От представителей государственных органов требую, чтобы они без раскачки вносили конкретные предложения», — добавил президент.

 
 
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"Субъекты хозяйствования должны четко знать свои обязанности и их объем. И на этом точка! Больше ничего от них требовать не смейте!" - заявил президент.

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