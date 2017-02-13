Минск, 14 февраля. Никакого давления на бизнес не будет, заявил Александр Лукашенко 14 февраля на встрече с членами рабочей группы по стимулированию деловой активности, исключению излишних требований к субъектам хозяйствования, совершенствованию контрольно-надзорной деятельности.



"Никакого давления со стороны контролирующих и иных структур на бизнес не будет. Это я вам обещаю как глава государства", — цитирует Лукашенко государственное агентство БелТА .



"Основным результатом нашей общей работы должна стать не просто корректировка правовых актов. Нам необходимо добиться реального улучшения условий для деловой активности в Беларуси, которое будет подтверждаться положительной оценкой со стороны субъектов хозяйствования", — заявил Лукашенко.



"Обращаюсь к представителям деловых кругов, особенно тем, которые здесь присутствуют. В процессе работы вам приходится непосредственно сталкиваться с множеством абсурдных требований и бесконечной чередой проверок. Я вас призываю к максимально честному и открытому диалогу в группе. Рассказывайте о существующих проблемах, вносите конструктивные предложения и — самое главное — ничего не бойтесь", — добавил глава государства.



По словам Лукашенко, он намерен лично утвердить минимальный набор нормативов для субъектов хозяйствования. "Минимальный набор нормативов, который действительно необходим для начала хозяйственной деятельности и идет от жизни, буду утверждать лично. Субъекты хозяйствования должны четко знать свои обязанности и их объем. И на этом точка! Больше ничего от них требовать не смейте!" — заявил официальный лидер.



"Я для себя определился: чем больше начальник или министр ликвидируют разного рода нормативов, тем лучше будет для них. Не дай бог, перепроверяя, я обнаружу, что вы искусственно оставляете некоторые нормативно-правовые инструкции или излишне предложите мне этих проверок и контролей, — вы работать не будете. Мое жесткое требование — мы должны решить эту проблему. И мы ее можем решить", — потребовал Лукашенко.



Он поручил членам рабочей группы "задействовать все возможные ресурсы для выполнения поставленных задач". Работа, по словам главы государства, должна носить открытый, публичный характер с максимально широким привлечением общественности и бизнес-сообщества. "Назревшие проблемы надо решать. И не на словах, а на деле. Жду плодотворной работы от всех вас. От представителей государственных органов требую, чтобы они без раскачки вносили конкретные предложения", — добавил он.



Как сообщалось, рабочая группа создана распоряжением президента 13 января. Ее возглавила руководитель Администрации президента Наталья Кочанова. В состав группы вошли первый вице-премьер Василий Матюшевский, министр финансов Владимир Амарин, министр экономики Владимир Зиновский, глава МЧС Владимир Ващенко и другие. Бизнес представляют известные предприниматели Александр Мошенский, Николай Мартынов и несколько руководителей предприятий.



Первое заседание рабочей группы прошло 27 января под председательством Кочановой. Его участники ожидали, что они встретятся с Лукашенко.



Рабочая группа намерена разработать предложения по корректировке законодательства, которые позже будут внесены указом президента. "Мы озвучили предложения делового сообщества о приведении в соответствие штрафных санкций тяжести правонарушения. В последние годы количество проверок предпринимателей уменьшилось, но собираемость штрафов возросла. Необходимо посмотреть, где и как собираются эти штрафы", — сообщил БелаПАН сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимательства Виктор Маргелов.



Отметим, что во время встречи с представителями общественности и СМИ 3 февраля Лукашенко предложил включить в состав группы руководителя Научно-исследовательского центра Мизеса экономиста Ярослава Романчука, однако представители власти с тех пор с ним не связывались и о включении в состав группы не сообщали.



В последний раз глава государства встречался с предпринимателями 17 марта 2015 года. В минском торговом центре "Экспобел" тогда проводилось совещание, по итогам которого по просьбам индивидуальных предпринимателей был продлен срок реализации товаров легпрома без сопроводительных документов.



При президенте также существует Совет по развитию предпринимательства в Республике Беларусь, созданный в 1999 году. Последняя на данный момент встреча главы государства с членами совета прошла в 2013 году.



В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко: Никакого давления на бизнес не будет Минск, 14 февраля. Никакого давления на бизнес не будет, заявил Александр Лукашенко 14 февраля на встрече с членами рабочей группы по стимулированию деловой...

Алексей Александров, БелаПАН.