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Кобяков заявил о необходимости упрощать для предпринимателей доступ к неиспользуемому государственному имуществу

14.02.2017 12:09 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 14 февраля. Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков 14 февраля на заседании президиума Совета министров заявил о необходимости упрощать для предпринимателей доступ к неиспользуемому государственному имуществу, сообщила пресс-служба правительства.

Участники президиума рассмотрели итоги работы в 2016 году по вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемого и неэффективно используемого государственного имущества, а также согласования перечня неиспользуемого и неэффективно используемого имущества, находящегося в собственности Беларуси, для вовлечения его в хозяйственный оборот в 2017 году.

Как отметил руководитель правительства, сегодня в стране, по официальным данным, не используется 2,2 млн квадратных метров площадей, это около 2% всего недвижимого госимущества. За этими цифрами, по словам Кобякова, "скрываются недополученные доходы госпредприятий и бюджета, значительные расходы на содержание таких объектов плюс имущественные налоги". "Вопросы вовлечения в оборот имущества мы рассматриваем ежегодно. Но заметного прогресса в этой работе не отмечается. Доля неиспользуемого недвижимого имущества в общем объеме из года в год остается на прежнем уровне. Планы по вовлечению в хозяйственный оборот в 2016 году не выполнены. Всего вовлечено в оборот 1.006 объектов, или 6% от плана. Это хуже, чем в 2015 году. Судя по цифрам, представленным Госкомимуществом, больше претензий к облисполкомам. Хуже других обстоят дела в Витебской области — 46,6% от запланированного и в Минске — всего 32%", — отметил премьер-министр.

Кобяков подчеркнул, что законодательно все урегулировано, полномочия у каждого есть. "Но пользуемся мы ими очень осторожно, я бы даже сказал робко. Предприниматели совершено справедливо ставят перед правительством вопросы об упрощении доступа к неиспользуемому государственному имуществу. Существует множество бюрократических барьеров, излишних ведомственных требований к объектам. Это ограничивает возможность инициативных, предприимчивых людей использовать пустующие объекты под открытие бизнеса и сдерживают процесс их вовлечения в коммерческий оборот", — констатировал руководитель правительства.

По словам премьер-министра, есть вопросы и к регулятору в лице Госкомимущества: "С какими проблемами сталкиваются на местах, в чем причина отсутствия прогресса в этой работе?" Ответа и предложений по кардинальной перестройке этой работы, либерализации условий вовлечения имущества в хозоборот нет, подчеркнул Кобяков.

При этом он обратил особое внимание, что есть проблема, которую Госкомимущество совместно с министерствами не может решить уже не один год, — оценка эффективности использования имущества государственными предприятиями и хозяйственными обществами. "Должны быть базовые критерии определения эффективности использования госсобственности в зависимости от отрасли и сферы ее использования. Таких критериев до сих пор нет. Объективной оценки эффективности использования имущества тоже нет. Справедливо критикует Госкомимущество и Комитет госконтроля. При проверках выявляются факты искажения отчетной информации, случаи сокрытия самого наличия неиспользуемого имущества, отмечается отсутствие должного контроля со стороны Госкомимущества за организацией этой работы в областях и достоверности представляемых ими данных. Считаю это недопустимым", — подытожил Кобяков.


Марина Носова, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 14 февраля. Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков 14 февраля на заседании президиума Совета министров заявил о необходимости упрощать для...

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