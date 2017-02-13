Совет министров и Национальный банк Беларуси утвердили план по дедолларизации экономики, заявил на расширенном заседании правления Нацбанка заместитель председателя правления Сергей Калечиц. Текст выступления опубликован в январском номере журнала «Банковский вестник».

«Вопросу снижения уровня долларизации экономики и расширения сферы применения национальной валюты в 2016 году уделялось особое внимание. Совет министров и Национальный банк приняли план мероприятий по дедолларизации экономики. Он предусматривает меры по сокращению использования иностранной валюты в расчетах и при уплате сборов, пошлин и других платежей, а также в качестве эквивалента меры стоимости при формировании тарифов, ставок и цен», — подчеркнул Сергей Калечиц.

Зампред правления Нацбанка пояснил, что реализация основных мероприятий плана предусмотрена в 2017 — 2018 годах. «Безусловное их выполнение будет способствовать дальнейшему укреплению доверия к национальной валюте. Замедление инфляционных процессов, более высокая доходность по депозитам в национальной валюте по сравнению с инвалютными, стабильная ситуация на валютном рынке, свидетельствующая о снижении валютных рисков в стране, формируют для этого благоприятный фон», — отметил он.