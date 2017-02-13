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Белорусский рубль укрепился к доллару и евро на биржевых торгах
14.02.2017 12:20 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 14 февраля. 14 февраля на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи белорусский рубль укрепился к доллару США и евро, ослабел — к российскому рублю.
По итогам торгов курс евро снизился на 0,0155 рубля (0,77%) до 1,9956 рубля.
Курс доллара снизился на 0,0087 рубля (0,46%) и составил 1,8804 рубля.
Курс российского рубля (за 100 единиц) вырос на 0,0039 рубля (0,12%) и составил 3,2583 белорусского рубля за 100 российских.
Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, которая во многом зависит от цен на нефть. Фьючерсы на нефть сорта Brent прибавили 0,07% до 55,63 доллара за баррель. Фьючерсы на американскую нефть WTI торговались 14 февраля у отметки 52,97 доллара (на 0,08% выше предыдущего закрытия).
Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии ММВБ, по которому устанавливается официальный курс Центробанка, на 11.30 вторника снизился на 32,31 копейки, составив 57,7388 рубля.
Марина Носова, БелаПАН.
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Минск, 14 февраля. 14 февраля на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи белорусский рубль укрепился к доллару США и евро, ослабел — к российскому рублю. По...
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