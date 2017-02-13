В Беларуси, по официальным данным, не используется 2,2 млн кв. метров площадей, или около 2% всего недвижимого государственного имущества. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков во вторник на заседании президиума Совета министров, где рассмотрены итоги работы в 2016 году по вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемого и неэффективно используемого госимущества.



Андрей Кобяков. Фото: government.by

За этими цифрами, указал Кобяков, скрываются недополученные доходы госпредприятий и бюджета, значительные расходы на содержание таких объектов плюс имущественные налоги. «Вопросы вовлечения в оборот имущества мы рассматриваем ежегодно. Но заметного прогресса в этой работе не отмечается. Доля неиспользуемого недвижимого имущества в общем объеме из года в год остается на прежнем уровне. Планы по вовлечению в хозяйственный оборот в 2016 году не выполнены. Всего вовлечено в оборот 1006 объектов, или 65 процентов от плана. Это хуже, чем в 2015 году. Судя по цифрам, представленным Госкомимуществом, больше претензий к облисполкомам. Хуже других обстоят дела в Витебской области — 46,6% от запланированного и в Минске — всего 32%», — отметил премьер-министр.

Кобяков подчеркнул, что законодательно все урегулировано, полномочия у каждого есть. «Но пользуемся мы ими очень осторожно, я бы даже сказал „робко“. Предприниматели совершено справедливо ставят перед правительством вопросы об упрощении доступа к неиспользуемому госимуществу. Существует множество бюрократических барьеров, излишних ведомственных требований к объектам. Это ограничивает возможность инициативных, предприимчивых людей использовать пустующие объекты под открытие бизнеса и сдерживают процесс их вовлечения в коммерческий оборот», — констатировал руководитель правительства.

По словам премьер-министра, есть вопросы и к регулятору в лице Госкомимущества. «С какими проблемами сталкиваются на местах, в чем причина отсутствия прогресса в этой работе? Ответа и предложений по кардинальной перестройке этой работы, либерализации условий вовлечения имущества в хозоборот нет», — резюмировал Кобяков.

При этом он обратил особое внимание, что есть проблема, которую Госкомимущество совместно с министерствами не может решить уже не один год, — оценка эффективности использования имущества государственными предприятиями и хозяйственными обществами. «Должны быть базовые критерии определения эффективности использования госсобственности в зависимости от отрасли и сферы ее использования. Таких критериев до сих пор нет. Объективной оценки эффективности использования имущества тоже нет. Справедливо критикует Госкомимущество и Комитет госконтроля. При проверках выявляются факты искажения отчетной информации, случаи сокрытия самого наличия неиспользуемого имущества, отмечается отсутствие должного контроля со стороны Госкомимущества за организацией этой работы в областях и достоверности представляемых ими данных. Считаю это недопустимым», — подытожил Кобяков.​