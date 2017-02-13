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Курсы валют: доллар и евро продолжают дешеветь
14.02.2017 12:57 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 фев — Sputnik. Доллар и евро подешевели во вторник в ходе торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже.
Нацбанк установил официальные курсы валют пор итогам валютных торгов.
Таким образом, доллар и евро на торгах 14 февраля подешевели в Беларуси. Доллар вплотную приблизился к отметке в 1,88 рубля и может опуститься ниже ее. Евро также заметно "сбавил" и стоит теперь дешевле двух рублей.
Стоимость российского рубля — наоборот, несколько поднялась.
В целом к корзине валют белорусский рубль укрепился на 0,24%
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Стоимость евро на валютных торгах во вторник впервые за долгое время опустилась ниже отметки в два рубля.
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