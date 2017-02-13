В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко: Давайте будем не мешать, а помогать развиваться бизнесу Глава государства поручил пересмотреть подходы к назначению проверок, чтобы основной акцент делался на конечный результат, а не на проверку ради нее самой....

Глава государства поручил пересмотреть подходы к назначению проверок, чтобы основной акцент делался на конечный результат, а не на проверку ради нее самой. "Работает предприятие, платит налоги, нет жалоб — не надо дергать людей, дайте им возможность заниматься делом", — цитирует Лукашенко пресс-служба президента. Он считает ненормальной ситуацию, когда, например, процесс производства пищевой продукции контролируют и ветеринары, и санитары, и Госстандарт, и иные органы. И при таком всеобщем контроле, заявил Лукашенко, ему "часто приходилось лично вскрывать факты грубейших нарушений". Грамотная организация системы контроля является важнейшим фактором привлечения инвесторов, и сегодня сама жизнь требует оптимизации числа проверяющих и пересмотра принципов их работы, добавил Лукашенко. Официальный лидер отметил, что следует один раз проверять предприятие, например перед открытием, на основании четкого перечня нормативов и больше не ходить туда с ревизиями и проверками. "Дальше, по закону, ответственность на руководителе. И если через общество, СМИ поступила информация (или оперативная), но не "дутая", идите и встряхните так, чтобы тысячный услышал и ему стало плохо", — заявил Лукашенко. Глава государства отметил, что план проведения проверок формируется Комитетом госконтроля на каждый календарный год, однако только в 2016 году доля проведенных вне плана мероприятий составила почти 80% от общего числа по стране. "В этой связи напомню руководителям, дававшим такие распоряжения: если законы действительно не соблюдаются, значит, вы неэффективно занимаетесь профилактикой их нарушений", — сказал он. При этом Лукашенко потребовал, чтобы все внеплановые проверки перестали быть "лазейкой" для контролирующих структур, способных парализовать фактически любую организацию, для чего нужно повысить ответственность контролеров. По его словам, плановые проверки также подлежат сокращению, поскольку только в прошлом году их проведено порядка пятидесяти тысяч. "Другими словами, каждый восьмой субъект хозяйствования. Это очень много. Особенно для нашего компактного государства", — считает президент. Кроме того, Лукашенко высказался за то, чтобы реорганизовать ведомственный контроль, который в основном занимается проверками по поручениям правоохранительных органов. "При этом непонятно, чем тогда у нас занимаются сами силовики", — сказал он. Глава государства привел конкретный пример, когда по поручению МВД Министерство финансов занялось ревизией компании "Белагросервис", для чего пришлось назначить более восьмисот встречных проверок сельхозпредприятий. На сегодня из них проведено уже более трехсот, и они не дали никакого результата, подчеркнул Лукашенко. "Получается, Минфин изучает документы, а милиционеры и следователи сидят и ждут, когда им принесут готовую информацию. Если кому-то в силовых ведомствах надо проверить организацию — создавайте оперативно-следственную группу и работайте. При необходимости включите в ее состав сотрудника Минфина или другого органа. Но одного-двух, а не весь штат", — добавил он. Глава государства напомнил, что контрольные функции не должны осуществляться коммерческими организациями. "Это прерогатива государства. Но, видимо, не все это понимают. Сегодня тот же Минздрав при проверках производства лекарств привлекает РУП "Белфармация". А ведь это не просто коммерческая организация. Речь идет о конкурирующем предприятии. Как такое понимать?!" — задался вопросом Лукашенко. При этом он подчеркнул, что центральным звеном во всей системе контрольно-надзорных органов является КГК. "Ему нужно раз и навсегда навести порядок в этой сфере. Прокуратура должна ему помочь. Но ключевая роль должна быть за комитетом. Именно на него обязаны равняться все контролирующие органы", — заявил официальный лидер. "Еще одна большая и больная для нас тема — упрощение требований к ведению бизнеса. Речь идет о лицензировании, но в первую очередь об административных процедурах, которых у нас сегодня чрезмерно много — более девятисот", — цитирует Лукашенко государственное агентство . Он констатировал, что для открытия даже небольшого кафе их требуется около двенадцати. На это, по самым скромным подсчетам, уходит полгода. "Необходимо пересмотреть весь этот массив требований к субъектам хозяйствования, которые порой вообще нереально выполнить", — сказал глава государства. Лукашенко подчеркнул, что общее количество принятых в стране технических нормативных актов — свыше 6,5 тысячи, из них более 500 являются обязательными. "Некоторые требования доходят до абсурда, когда затраты на их выполнение превышают доходы от самой деятельности", — уверен белорусский руководитель. При этом глава государства заявил, что он не видит логики в некоторых действующих нормах. В качестве примера он привел требование к высоте помещений объектов питания, где от пола до потолка она должна быть не менее трех метров. "В современных городских строениях это теоретически можно выполнить. А как быть со зданиями прошлых веков, где меньше трех метров? Получается, что в некоторых из них нельзя будет открыть кафе и удивить иностранцев национальной кухней в историческом антураже. Мы стремимся показать свою открытость, гостеприимство. Подписан соответствующий указ об отмене виз для привлечения зарубежных гостей. И все это упирается в трехметровые потолки", — сказал он. Лукашенко в качестве примера привел еще одно требование из сферы общепита, которое заключается в том, что "яйца, мясо и молоко нельзя хранить в одном холодильнике". "У подавляющего большинства людей холодильник один. И ничего, никто не отравился. Молоко сегодня упаковано как следует. Оно никакого влияния не оказывает", — добавил глава государства. "Не надо ничего усложнять. Может быть, кто-то не знает, но, чтобы приготовить простые драники — наше национальное белорусское блюдо, ресторанам нужно иметь как минимум несколько помещений. Поэтому они сегодня вынуждены готовить драники и некоторые другие блюда из замороженных полуфабрикатов иностранного производства", — сказал Лукашенко. В связи с этим он считает необходимым четко разграничивать требования для заводской столовой на сотню человек и маленького кафе на десять столиков. "Давайте будем не мешать, а помогать развиваться малому бизнесу. Нельзя обременять его кучей условных, ненужных требований, каждое из которых — это зацепка для контролера и повод наказать предприятие", — заявил Лукашенко. Он отметил, что часть установленных требований к бизнесу должна быть максимально упрощена или отменена. "Санитарные нормы призваны охранять здоровье людей и предотвращать возникновение инфекционных заболеваний. И не более того. Скажите, какое отношение к этому имеет норма об определенном количестве крючков в гардеробной в столовых организациях?" — отметил он. Лукашенко подчеркнул, что у Министерства архитектуры и строительства насчитывается около 350 технических кодексов. "Кодексы есть, а строительства сегодня нет. Нужны ли они вообще? Актуальны ли они сегодня? Аналогичная ситуация у Минздрава, МЧС, в других ведомствах", — констатировал глава государства. В связи с этим он заявил, что технические нормативные акты должны приниматься с соблюдением понятной, открытой процедуры с последующим официальным опубликованием. Как сообщалось, рабочая группа создана распоряжением президента 13 января. Ее возглавила руководитель Администрации президента Наталья Кочанова. В состав группы вошли первый вице-премьер Василий Матюшевский, министр финансов Владимир Амарин, министр экономики Владимир Зиновский, глава МЧС Владимир Ващенко и другие. Бизнес представляют известные предприниматели Александр Мошенский, Николай Мартынов и несколько руководителей предприятий. Первое заседание рабочей группы прошло 27 января под председательством Кочановой. Рабочая группа намерена разработать предложения по корректировке законодательства, которые позже будут внесены указом президента.