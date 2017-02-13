Минск, 14 февраля. Представители государственных органов и крупнейших нефтегазовых компаний Евразийского экономического союза (ЕАЭС) выступили за установление равнодоходных цен на газ в странах-участницах в рамках формирования общего рынка газа, сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии.
Как сообщалось ранее, к 2025 году в странах ЕАЭС должны быть сформированы общие рынки газа, нефти и нефтепродуктов.
Программу формирования общего рынка газа союза обсудили 14 февраля в Москве на заседании рабочей группы при консультативном комитете по нефти и газу, в который входят представители уполномоченных органов, а также нефтегазовых компаний стран ЕАЭС (ПАО "Газпром", ПАО "Новатэк", ПАО "НК "Роснефть" и др.).
Как сообщила пресс-служба, члены рабочей группы сошлись во мнении, что в рамках формирования общего рынка газа необходимо признать целесообразным переход к равнодоходным ценам на газ на территориях государств-членов. Кроме того, требуется заключить международный договор об определении полномочий органов союза и уполномоченных органов государств-членов и создать межгосударственную биржу союза, на которой можно будет торговать в рамках общего рынка газа ЕАЭС.
Ранее сообщалось о намерении в рамках ЕАЭС создать общие биржевые площадки по торговле газом, нефтью и нефтепродуктами.
Участники заседания также пришли к единому мнению, что критерием поддержания рыночной цены в странах союза будет считаться предоставление сторонами национальных нормативных правовых актов, предусматривающих как государственное регулирование с обеспечением минимальной нормы рентабельности, так и прекращение государственного регулирования при продаже природного газа на внутреннем рынке.
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