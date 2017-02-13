Марина Золотова, главный редактор TUT.BY

«Они и мы». «Мы и народ». «Элиты и массы». «Интеллигенция и народ». Или не народ, а электорат. Нет, «лехтарат». Или даже «быдло». Потому что голосуют за Лукашенко, поддерживают Трампа, не считают, что во всем виноват Путин и много еще чего.

А «мы» — сознательные и прогрессивные. Либералы. Не являюсь поклонницей Артемия Лебедева, но иногда он бывает предельно точен .

«Любопытно, что наиболее нетерпимы к плюрализму как раз те, кто на стороне добра, демократии, либеральных ценностей, „свои“ и „нормальные“».

И вот сейчас жертвой «тех, кто на стороне добра», стал Иосиф Середич, «предатель», который сходил на встречу с президентом и сказал, что думает по этому поводу.

А Середич всего лишь повторил мысль, высказанную им два года назад во время прошлого 7-часового марафона с участием президента. Нужно объединяться. Почему? Потому что это вопрос национальной безопасности.

«Мне здаецца, што сёння любая канфрантацыя ўнутры краіны — гэта гібель для Беларусі. Яе імгненна выкарыстаюць тыя ж імперцы, і мы будзем толькі разводзіць рукамі. Вось чаму няма альтэрнатывы аб, яднанню ўсіх здаровых сіл».

И не потому ли так остро снова зазвучал вопрос о национальной идее ?

Есть много вещей, которые нас разделяют. Происхождение, образование, доходы, политические взгляды, отношение к религии, у нас разные ценности… А мы ищем все новые поводы провести грань между своими и чужими. Ну вот Середич — он теперь тоже по ту сторону.

А Светлана Алексиевич уже не первый раз грустно замечает : «Мы не создали новых смыслов». «Мы» у нее — это демократические силы. И это правда. А мир меняется. А «мы» — нет.

А откуда вообще могут появиться эти «новые смыслы»? Если мы слушаем только себя и только своих? Если живем в информационном гетто, часто даже не отрывая глаз от своей френдленты на фейсбуке? Думая, что вся настоящая жизнь, все интересные мысли и люди — там.

И Алексиевич говорит: «Кстати, наш фейсбук интереснее, чем все газеты белорусские. Там много людей, которые пишут лучше, чем мы. Очень много умных людей, умных замечаний».

И верно же. Но ведь не только там.

Но кому это интересно? Ведь проще верить в то, с чем согласен. Делить на белое и черное, своих и чужих. Навешивать ярлыки. И это касается всех сфер жизни: чиновников, учителей, врачей, продавцов, армии, милиции… А факты? Их много. Разных. Неоспоримых. Сегодня для любой нужной концепции можно подобрать подходящие факты. Именно подобрать: фактов много, память короткая — проще простого. Гораздо сложнее сомневаться, анализировать, искать. И как больно вдруг осознать, что то, в чем ты был убежден, оказалось пшиком. Даже проще продолжать верить.

«Чужим» мы отказываем в праве иметь свое собственное мнение о событиях, свои собственные взгляды на жизнь. «Они» не знают, не понимают, не умеют. И мнение — не «их», а российской пропаганды. Или западной. Или государственной. Как же? «Они» же поддаются влиянию, а «мы» нет. «Мы» не такие!

Мир сложнее, чем нам кажется. Мы это поймем, когда научимся слышать кого-то, кроме себя и "своих". И понимать, что мы — это не только френды на фейсбуке, но и рабочие с завода, и учителя — члены избирательных комиссий, и пенсионеры, и те, кто голосовал за Лукашенко, и те, кто не голосовал вообще… Это все тоже мы.

И ведь «In varietate concordia» не только для Евросоюза, но и для всех нас.

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