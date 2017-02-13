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В приложении OK Live появились маски для влюбленных

14.02.2017 14:48 — Новости Экономики | БДГ  
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​​​​​​​Ко Дню святого Валентина в стриминговом приложении OK Live появились праздничные виртуальные маски, доступные на Android и iOS.

Пользователи смогут в прямом эфире запустить летающие сердечки или водопад из сладостей, а также примерить бант, маску кота и многое другое. Кнопка создания трансляции, как и интерфейс веб-версии Одноклассников также изменен к празднику. 

На данный момент в приложении OK Live доступно четыре праздничные анимированные маски. Каждая из них идеально ложится на черты лица и повторяет движения пользователя в режиме реального времени. Примерить виртуальные маски можно не только в прямом эфире. С их помощью можно также записать праздничное видеосообщение для друзей или опубликовать его в своей ленте в Одноклассниках.

Справка

OK Live - мобильное приложение для создания прямых трансляций пользователями и группами. Приложение синхронизировано с основной версией соцсети, при этом можно пользоваться им, не имея аккаунта в Одноклассниках. С момента создания в июне 2016 года приложение несколько раз выходило в топ AppStore и было признано Google Play самым обсуждаемым по итогам 2016 года. В OK Live пользователям доступна анимация фона, рисование поверх трансляции, комментарии и отметки «класс», а также статистика просмотров для создателя стримов. В сентябре 2016 ОК выпустили уникальный инструмент для медиа на базе приложения - "OK Live для медиа", который позволяет СМИ использовать трансляции пользователей для дополнения редакционных материалов.

 
 
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​​​​​​​Ко Дню святого Валентина в стриминговом приложении OK Live появились праздничные виртуальные маски, доступные на Android и iOS.

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