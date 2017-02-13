МИНСК, 14 фев — Sputnik. Министерство антимонопольного регулирования и торговли работает над либерализацией условий введения бизнеса в общественном питании, заявил глава ведомства Владимир Колтович.



© Sputnik / Виктор Толочко МАРТ внес в правительство поправки в антимонопольный закон

Во вторник глава государства провел совещание по вопросам совершенствования контрольной деятельности и исключения излишних требований к бизнесу. Комментируя итоги совещания, Колтович напомнил, что еще в минувшем году при МАРТ была создана рабочая группа, которая основной целью своей деятельности ставила либерализацию условий ведения бизнеса в общественном питании. В результате были значительно сокращены процедуры, упрощены правила ведения бизнеса.

По его словам, совместно с Министерством здравоохранения и при активном участии бизнес-сообщества разработаны новые санитарные нормы и правила. "Из 300 пунктов оставили только 170. Группа продолжит работу и в части строительных норм и правил, касающихся зон ответственности МЧС", — сказал министр, слова которого приводит БелТА .

Кроме того, МАРТ предлагает при обнаружении фактов недобросовестной конкуренции не наказывать организацию, которая нарушила закон, если нарушения устранены. Штрафные санкции будут применяться только в случае выявления повторного нарушения.



© Sputnik/ Мария Амелина Придорожный сервис будет развиваться с учетом пожеланий автомобилистов

Министр также рассказал о предложениях МАРТ по облегчению условий хозяйствования для объектов придорожного сервиса и для других предприятий в сельской местности. "Мы предложили все, что за кольцевой дорогой, по максимальному кругу вопросов приравнять к условиям ведения бизнеса, как в агроэкотуризме. Например, придорожный сервис, чтобы человек мог с наименьшими затратами войти в этот бизнес, развивать его и спокойно работать", — сказал он.

По словам Колтовича, в работе торговой инспекции предлагается исключить из ее полномочий вопросы, касающиеся проверок исполнения санитарных норм и технических стандартов. Сама торговая инспекция будет, по сути, переформатирована. "Основные вопросы, которыми она будет заниматься, — это вопросы ценовых сговоров, навязывания услуг, то есть работа с субъектами в части соблюдения антимонопольного законодательства", — заявил министр.