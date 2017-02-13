МИНСК, 14 фев – Sputnik. Россельхознадзор принял решение ввести временные ограничения на поставки продукции с четырех мясоперерабатывающих предприятий Беларуси, в отношении этих заводов также будут применены дополнительные требования, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Юлию Мелано.

По информации Россельхознадзора, речь идет о Жлобинском мясокомбинате, предприятиях "Дубравский бройлер", "Смолевичи Бройлер" и Столбцовском мясоконсервном комбинате – в их продукции были снова выявлены листерии и патогенные организмы (включая сальмонеллы).

Кроме того, российское ведомство высказало претензии к качеству белорусских сыров: в сыре, произведенном предприятием "Алигорекс", было превышено содержание консервантов, Кобринским маслодельно-сыродельным заводом – несоответствие массовой доли влаги, а Пружанским молочным комбинатом – массовой доли влаги и жира.

Как ранее сообщал Sputnik, 3 февраля президент Беларуси Александр Лукашенко предложил возбудить в отношении руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта уголовное дело: он якобы препятствует поставкам в РФ белорусских продуктов. Кремль тогда отреагировал на данное заявление белорусского лидера недоумением, а в самом ведомстве заявили, что поставки продукции из республики запрещают в соответствии с правилами международной торговли.