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Россия запретила поставки мяса с 4 предприятий Беларуси

14.02.2017 15:58 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 фев – Sputnik. Россельхознадзор принял решение ввести временные ограничения на поставки продукции с четырех мясоперерабатывающих предприятий Беларуси, в отношении этих заводов также будут применены дополнительные требования, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Юлию Мелано.

Россия запретила поставки мяса с 4 предприятий Беларуси
© flickr.com/ Caroline Lawrence Photography
Россельхознадзор ввел новые ограничения для Беларуси в связи с АЧС

По информации Россельхознадзора, речь идет о Жлобинском мясокомбинате, предприятиях "Дубравский бройлер", "Смолевичи Бройлер" и Столбцовском мясоконсервном комбинате – в их продукции были снова выявлены листерии и патогенные организмы (включая сальмонеллы).

Кроме того, российское ведомство высказало претензии к качеству белорусских сыров: в сыре, произведенном предприятием "Алигорекс", было превышено содержание консервантов, Кобринским маслодельно-сыродельным заводом – несоответствие массовой доли влаги, а Пружанским молочным комбинатом – массовой доли влаги и жира.

Как ранее сообщал Sputnik, 3 февраля президент Беларуси Александр Лукашенко предложил возбудить в отношении руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта уголовное дело: он якобы препятствует поставкам в РФ белорусских продуктов. Кремль тогда отреагировал на данное заявление белорусского лидера недоумением, а в самом ведомстве заявили, что поставки продукции из республики запрещают в соответствии с правилами международной торговли.

 
Теги: Минск
 
 
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Ведомство обнаружило в белорусской продукции листерии и сальмонеллу, а также выявило нарушения по содержанию консервантов в сырах.

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