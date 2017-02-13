Недавно избранный президент Молдовы Игорь Додон заявил, что ему импонирует белорусский коллега тем, что «он сделал внутри страны». Об этом Додон заявил в интервью «Немецкой волне».



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— Лукашенко мне импонирует тем, что он сделал внутри страны. Экономика работает как часы, есть жесткая вертикаль власти.

Журналистка Жанна Немцова (дочь убитого российского оппозиционера Бориса Немцова) парировала, что это было достигнуто «за счет российских денег». На это Додон ответил: «Я знаю, но я бывал в Беларуси и вижу, как там работают люди, как создаются рабочие места».

Додон в интервью также раскритиковал соглашение Молдовы с Евросоюзом, заявив о готовности подписать рамочное соглашение с ЕАЭС.

— Это соглашение не противоречит договору об ассоциацией с ЕС. Я думаю, мы проведем референдум по геополитическому вектору после парламентских выборов. Я считаю, что Молдова больше выиграет от интеграции в ЕАЭС. Это моя позиция как гражданина республики Молдова, которую я озвучивал сотни раз. Потому что, с точки зрения экономики, с точки зрения создания рабочих мест, без российского рынка ЕАЭС Молдова не выживет.

Игорь Додон вступил в должность президента Молдовы 23 декабря. В ноябре 2016 года кандидат, которого в СМИ называют пророссийским, выиграл президентские выборы во втором туре. Его соперницей была экс-министр образования Майя Санду, возглавляющая проевропейскую партию PAS. Свой первый официальный визит Додон совершил в Москву.