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Россельхознадзор временно запретил поставки продукции с четырех мясокомбинатов Беларуси

14.02.2017 15:35 — Новости Экономики | Tut.by  
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Россельхознадзор ввел временные ограничения и дополнительные требования к поставкам с четырех мясоперерабатывающих заводов Беларуси «из-за грубых нарушений ветеринарного законодательства». Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Юлию Мелано.

Под временный запрет попала продукция ОАО АФПК «Жлобинский мясокомбинат», под усиленный лабораторный контроль — ОАО «Дубравский бройлер», ОАО «Смолевичи Бройлер», ОАО «Столбцовский мясоконсервный комбинат». По словам представителя Россельхознадзора, в продукции были повторно обнаружены бактерии рода Listeriamonocytogenes, выявлены патогенные организмы, в том числе сальмонеллы.

В Россельхознадзоре заявили о выявленных нарушениях качественного состава при поставках продукции с белорусских предприятий, производящих сыры. Так, в продукции ООО «Алигорекс» превышено содержание остаточного количества консервантов в сыре, в продукции ОАО «Кобринский маслодельно-сыродельный завод» выявлены несоответствия массовой доли влаги в обезжиренном веществе сыра, а в сырах Пружанского молочного комбината выявлены несоответствия массовой доли влаги в обезжиренном веществе сыра и несоответствия массовой доли жира в сухом веществе.

Напомним, накануне Россельхознадзор также ввел дополнительные требования при ввозе из Беларуси продукции, несущей риск распространения африканской чумы свиней (АЧС). В перечень подконтрольных товаров попали не только свинина и продукция из нее, но также зерно и мука.

Ранее Россельхознадзор ограничил поставки говядины из Минской области в Россию.

3 февраля Александр Лукашенко во время встречи с журналистами и экспертным сообществом заявил, что в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта надо возбудить уголовное дело. В ответ на это глава Россельхознадзора Сергей Данкверт рекомендовал навести порядок на белорусских предприятиях.

7 февраля Министерство внутренних дел Беларуси заявило, что проводится ряд доследственных проверок по действиям, содержащим признаки дискредитации деловой репутации белорусских предприятий. А 9 февраля Россельхознадзор отложил визит своих сотрудников в Беларусь. Решение пояснили тем, что «у ряда сотрудников есть опасения в возможных провокациях с белорусской стороны».

 
 
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Под временный запрет попала продукция ОАО АФПК "Жлобинский мясокомбинат", под усиленный лабораторный контроль - ОАО "Дубравский бройлер", ОАО "Смолевичи Бройлер",...

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