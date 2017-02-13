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Россельхознадзор временно запретил поставки продукции с четырех мясокомбинатов Беларуси
14.02.2017 15:35 — Новости Экономики | Tut.by
Россельхознадзор ввел временные ограничения и дополнительные требования к поставкам с четырех мясоперерабатывающих заводов Беларуси «из-за грубых нарушений ветеринарного законодательства». Об этом сообщает
Под временный запрет попала продукция ОАО АФПК «Жлобинский мясокомбинат», под усиленный лабораторный контроль — ОАО «Дубравский бройлер», ОАО «Смолевичи Бройлер», ОАО «Столбцовский мясоконсервный комбинат». По словам представителя Россельхознадзора, в продукции были повторно обнаружены бактерии рода Listeriamonocytogenes, выявлены патогенные организмы, в том числе сальмонеллы.
В Россельхознадзоре заявили о выявленных нарушениях качественного состава при поставках продукции с белорусских предприятий, производящих сыры. Так, в продукции ООО «Алигорекс» превышено содержание остаточного количества консервантов в сыре, в продукции ОАО «Кобринский маслодельно-сыродельный завод» выявлены несоответствия массовой доли влаги в обезжиренном веществе сыра, а в сырах Пружанского молочного комбината выявлены несоответствия массовой доли влаги в обезжиренном веществе сыра и несоответствия массовой доли жира в сухом веществе.
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Под временный запрет попала продукция ОАО АФПК "Жлобинский мясокомбинат", под усиленный лабораторный контроль - ОАО "Дубравский бройлер", ОАО "Смолевичи Бройлер",...
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