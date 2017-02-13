Чем хуже ситуация в экономике, тем чаще будут звучать обещания президента прекратить "кошмарить" бизнес, считает эксперт.

"Рассказывайте о существующих проблемах, вносите конструктивные предложения и - самое главное - ничего не бойтесь", - призвал Александр Лукашенко членов рабочей группы по вопросам совершенствования контрольной деятельности и исключения излишних требований к бизнесу.

Лукашенко также выразил намерение лично утвердить минимальный набор нормативов для субъектов хозяйствования. "Минимальный набор нормативов, который действительно необходим для начала хозяйственной деятельности и идет "от жизни", буду утверждать лично. Субъекты хозяйствования должны четко знать свои обязанности и их объем. И на этом точка! Больше ничего от них требовать не смейте!" - заявил белорусский руководитель.

Жесткие, самокритичные, но правильные слова. Но следует ли воспринимать их как руководство к действию?

"Идеи появляются, а свиньи дохнут"

Либеральные высказывания белорусского руководителя напомнили экономисту Льву Марголину старый советский анекдот: "Свиньи все подохли, а у меня было столько ценных идей!".

- Идеи будут появляться, а свиньи будут дохнуть, инициативы будут возникать одна за другой, а предприятия – закрываться.

Руководитель Ассоциации малого и среднего предпринимательства Сергей Балыкин поддерживает любую риторику в пользу бизнеса, либерализации и за сокращение вмешательства государства в экономику.

- Подобные правильные слова говорились неоднократно, а вот правильных результатов мы видели намного меньше. Определенные подвижки есть, но за 20 лет либеральной риторики реальных либеральных изменений могло бы быть и побольше.

Шлифовка имиджа

Лев Марголин убежден, что все заявления Лукашенко адресованы "непосредственному потребителю – электорату":

- Когда делаются столь громкие заявления, которые ретранслируют все официальные СМИ, - все они адресованы электорату. В определенной степени Лукашенко меняет имидж, хотя кардинальным изменением имиджа все слова назвать нельзя; идет шлифовка, косметический ремонт. При всех красивых и правильных словах Лукашенко не устает повторять: реформ у нас не будет, надо просто засучить рукава и работать. А пока в Беларуси не начнутся реформы, все заявления Лукашенко можно коллекционировать, комментировать, обсуждать, но результата ждать не приходится.

- Думаю, что заявления Лукашенко адресованы международным кредиторам, а не отечественным предпринимателям. Международные структуры требуют от Беларуси реформ. Чем хуже ситуация в экономике, тем чаще будут звучать обещания президента прекратить кошмарить бизнес, - подчеркнул Сергей Балыкин.