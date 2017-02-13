В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко распорядился подготовить документ, чтобы разрубить гордиев узел проблем малого бизнеса "Президент настроен очень серьезно в отношении этого вопроса. Он дал поручение за первый квартал сгенерировать документ, который сможет разрубить гордиев узел...

"Президент настроен очень серьезно в отношении этого вопроса. Он дал поручение за первый квартал сгенерировать документ, который сможет разрубить гордиев узел всех накопившихся проблемных вопросов в малом бизнесе. Должен появиться проект нормативно-правового акта, который даст мощный толчок развитию предпринимательства. Для этого есть абсолютная политическая воля", — отметил член Совета Республики, генеральный директор СООО "Хенкель Баутехник" Сергей Новицкий. По его мнению, государство ясно и четко сформулировало посыл — максимальное снижение давления на бизнес. В частности планируется значительно упростить процесс регистрации новых субъектов хозяйствования. "Если, например, сейчас на открытие кафе уходит до полгода, попробуем сократить этот срок до недели. Но это не значит, что ответственность бизнесмена за свои действия уйдет. Ответственен будет как раз руководитель", — отметил Новицкий. Член Совета Республики подчеркнул, что разрабатываемый проект указа должен иметь кроме экономической и политической также идеологическую составляющую. "Государство для народа: хочешь заниматься бизнесом — занимайся", — уточнил он. Сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимательства (РКП) Виктор Маргелов отметил, что целью сегодняшнего совещания с членами рабочей группы по стимулированию деловой активности было установление параметров работы группы. "Ранее мы обсуждали, что будем работать по нескольким направлениям. Но надо было, чтобы более четко очертил границы президент. И они очерчены таким образом: планируется значительно снизить количество проверок и упростить техническое нормирование предпринимательской деятельности. Далее шел разговор о том, что еще можно упростить в процессе открытия бизнеса", — сообщил сопредседатель РКП. Участник встречи отметил, что обсуждались и более частные вопросы, касающиеся различных сфер деятельности. Так, министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович доложил главе государства о разработанном министерством проекте указа "О мерах по созданию благоприятных условий для развития торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения", который будет вынесен на обсуждение общественно-консультативного совета при МАРТ. "В принципе, президент кивнул, сказал, что это нужно делать. Но сколько времени займет согласование предложений — большой вопрос", — добавил Маргелов. При этом он подчеркнул, что представители бизнеса в рабочей группе надеялись на более широкий охват тем и выход на концептуальные вопросы делового климата. "Предприниматели ожидают более активных действий правительства, но на более широкий круг вопросов разговор не вышел. Конечно, участники группы со стороны бизнеса ожидали чего-то большего", — отметил Маргелов. По словам сопредседателя РКП, сегодняшняя встреча длилась более двух с половиной часов. "И практически все время президент рассказывал о своем видении ситуации", — подчеркнул он. Как сообщалось, Лукашенко на совещании 14 февраля заявил о необходимости пересмотреть подходы госорганов к выполнению контролирующих функций и исключить излишние требования к бизнесу и субъектам хозяйствования. Глава государства подчеркнул, что каждый день в стране проходит около 450 различных проверок. Однако случается, что с внеплановыми визитами контролеры посещают крупные предприятия до 50 и более раз в год, отметил он. "Мы стали не просто проповедовать, но и развивать новую экономику. Цель ее, что я абсолютно поддерживаю и признаю и на что хотел бы всегда делать упор, — эта экономика должна в деловом плане раскрепостить человека. Если он хочет и может работать, заработать своей семье, родным, близким, и это будет приносить пользу государству, в котором он живет, ради бога, — молиться надо на подобных людей", — заявил глава государства. "Никакого давления со стороны контролирующих и иных структур на бизнес не будет. Это я вам обещаю как глава государства, — сказал Лукашенко. — Обращаюсь к представителям деловых кругов, особенно тем, которые здесь присутствуют. В процессе работы вам приходится непосредственно сталкиваться со множеством абсурдных требований и бесконечной чередой проверок. Я вас призываю к максимально честному и открытому диалогу в группе. Рассказывайте о существующих проблемах, вносите конструктивные предложения и — самое главное — ничего не бойтесь". Как сообщалось, рабочая группа создана распоряжением президента 13 января. Ее возглавила руководитель Администрации президента Наталья Кочанова. В состав группы вошли первый вице-премьер Василий Матюшевский, министр финансов Владимир Амарин, министр экономики Владимир Зиновский, глава МЧС Владимир Ващенко и другие. Бизнес представляют известные предприниматели Александр Мошенский, Николай Мартынов и другие руководители предприятий. Первое заседание рабочей группы прошло 27 января под председательством Кочановой. До сегодняшнего дня глава государства в последний раз встречался с предпринимателями 17 марта 2015 года. В минском торговом центре "Экспобел" тогда проводилось совещание, по итогам которого по просьбам индивидуальных предпринимателей был продлен срок реализации товаров легпрома без сопроводительных документов. При президенте также существует Совет по развитию предпринимательства в Республике Беларусь, созданный в 1999 году. Последняя на данный момент встреча главы государства с членами совета прошла в 2013 году.