МИНСК, 14 фев — Sputnik. Российская нефтяная компания "Роснефть" поставит в Беларусь в текущем году до 10,2 миллиона тон нефти, говорится в релизе, распространенном во вторник релизе компании.

"Роснефть" в четвертом квартале 2016 года заключила контракты на 2017 год на поставку нефти в Беларусь общим объемом до 10,2 миллиона тонн", — говорится в сообщении.