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Роснефть поставит в Беларусь до 10,2 млн тонн нефти в 2017 году
14.02.2017 19:23 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 фев — Sputnik. Российская нефтяная компания "Роснефть" поставит в Беларусь в текущем году до 10,2 миллиона тон нефти, говорится в релизе, распространенном во вторник релизе компании.
"Роснефть" в четвертом квартале 2016 года заключила контракты на 2017 год на поставку нефти в Беларусь общим объемом до 10,2 миллиона тонн", — говорится в сообщении.
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МИНСК, 14 фев — Sputnik. Российская нефтяная компания "Роснефть" поставит в Беларусь в текущем году до 10,2 миллиона тон нефти, говорится в релизе, распространенном...
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