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Роснефть поставит в Беларусь до 10,2 млн тонн нефти в 2017 году
14.02.2017 19:23 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 фев — Sputnik. Российская нефтяная компания "Роснефть" поставит в Беларусь в текущем году до 10,2 миллиона тон нефти, говорится в распространенном во вторник релизе компании.
© Sputnik Максим Богодвид
"Роснефть" в четвертом квартале 2016 года заключила контракты на 2017 год на поставку нефти в Беларусь общим объемом до 10,2 миллиона тонн", — говорится в сообщении.
Как ранее сообщал Sputnik, объем нефтяных поставок из России в Беларусь
В прошлом году были озвучены планы, что Россия будет поставлять в Беларусь ежегодно 24 миллиона тонн нефти с 2016 по 2024 годы, однако начиная со второго полугодия 2016 года объем поставок снизился. Министр энергетики России Александр Новак, комментируя снижение объемов, заявил, что связано с недоплатами белорусской стороны за нефть и газ.
Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе
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В минувшем году сообщалось, что Россия будет поставлять в Беларусь 24 миллиона тонн ежегодно, однако еще во второй половине 2016-го поставки были снижены.
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