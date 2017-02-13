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Роснефть поставит в Беларусь до 10,2 млн тонн нефти в 2017 году

14.02.2017 19:23 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 фев — Sputnik. Российская нефтяная компания "Роснефть" поставит в Беларусь в текущем году до 10,2 миллиона тон нефти, говорится в распространенном во вторник релизе компании.

Роснефть поставит в Беларусь до 10,2 млн тонн нефти в 2017 году
© Sputnik Максим Богодвид
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"Роснефть" в четвертом квартале 2016 года заключила контракты на 2017 год на поставку нефти в Беларусь общим объемом до 10,2 миллиона тонн", — говорится в сообщении.

Как ранее сообщал Sputnik, объем нефтяных поставок из России в Беларусь в первом квартале текущего года составит четыре миллиона тонн.

В прошлом году были озвучены планы, что Россия будет поставлять в Беларусь ежегодно 24 миллиона тонн нефти с 2016 по 2024 годы, однако начиная со второго полугодия 2016 года объем поставок снизился. Министр энергетики России Александр Новак, комментируя снижение объемов, заявил, что связано с недоплатами белорусской стороны за нефть и газ.

Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе "Большого разговора" с представителями СМИ заявил, что Беларусь обратилась в суд в связи с сокращениями объемов поставок российской нефти, не уточнив, в какой именно суд обратилась республика. Представитель суда ЕАЭС позже сообщил, что такой иск от Беларуси не поступал

 

 
Теги: Минск
 
 
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В минувшем году сообщалось, что Россия будет поставлять в Беларусь 24 миллиона тонн ежегодно, однако еще во второй половине 2016-го поставки были снижены.

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