МИНСК, 14 фев — Sputnik. Российская нефтяная компания "Роснефть" поставит в Беларусь в текущем году до 10,2 миллиона тон нефти, говорится в распространенном во вторник релизе компании.



© Sputnik Максим Богодвид Лукашенко готов купить у РФ нефтеперерабатывающую "малышку"

"Роснефть" в четвертом квартале 2016 года заключила контракты на 2017 год на поставку нефти в Беларусь общим объемом до 10,2 миллиона тонн", — говорится в сообщении.

Как ранее сообщал Sputnik, объем нефтяных поставок из России в Беларусь в первом квартале текущего года составит четыре миллиона тонн .

В прошлом году были озвучены планы, что Россия будет поставлять в Беларусь ежегодно 24 миллиона тонн нефти с 2016 по 2024 годы, однако начиная со второго полугодия 2016 года объем поставок снизился. Министр энергетики России Александр Новак, комментируя снижение объемов, заявил, что связано с недоплатами белорусской стороны за нефть и газ.

Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе "Большого разговора" с представителями СМИ заявил, что Беларусь обратилась в суд в связи с сокращениями объемов поставок российской нефти, не уточнив, в какой именно суд обратилась республика. Представитель суда ЕАЭС позже сообщил, что такой иск от Беларуси не поступал .