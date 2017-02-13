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Столтенберг: НАТО следит за подготовкой российско-белорусских военных учений
14.02.2017 20:59 — Новости Экономики | Tut.by
НАТО следит за подготовкой российско-белорусских военных учений «Запад-2017», заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, передает
«В данный момент мы обращаем некоторое внимание на военные учения, включая учения „Запад“. Для меня это показывает важность диалога с Россией», — отметил генсек. По его словам, это попытка организовать каналы коммуникации между военными, чтобы добиться большей предсказуемости в связи с такими учениями как «Запад-2017».
Недавно президент Литвы Даля Грибаускайте
По ее словам, угрозы с Востока вынуждают страны Балтии просить партнеров о дополнительных гарантиях безопасности, например, о скорости принятия решений в НАТО.
В Литве также отметили, что военные учения «Запад — 2017», по всей видимости, будут крупнейшими в истории учениями у границ Литвы.
Учения пройдут сразу на нескольких полигонах Беларуси и России в сентябре 2017 года.
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"В данный момент мы обращаем некоторое внимание на военные учения, включая учения "Запад", - заявил Столтенберг.
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