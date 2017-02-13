НАТО следит за подготовкой российско-белорусских военных учений «Запад-2017», заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, передает РИА Новости .



Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи НАТО-Россия. Фото: пресс-служба Альянса

«В данный момент мы обращаем некоторое внимание на военные учения, включая учения „Запад“. Для меня это показывает важность диалога с Россией», — отметил генсек. По его словам, это попытка организовать каналы коммуникации между военными, чтобы добиться большей предсказуемости в связи с такими учениями как «Запад-2017».

Недавно президент Литвы Даля Грибаускайте заявила , что запланированные российско-белорусские учения «Запад-2017» демонстрируют подготовку этих стран к войне с Западом.

По ее словам, угрозы с Востока вынуждают страны Балтии просить партнеров о дополнительных гарантиях безопасности, например, о скорости принятия решений в НАТО.

В Литве также отметили, что военные учения «Запад — 2017», по всей видимости, будут крупнейшими в истории учениями у границ Литвы.

Учения пройдут сразу на нескольких полигонах Беларуси и России в сентябре 2017 года.