Австрийская группа Raiffeisen International через свои белорусские «дочки» «Приорбанк» и «Райффайзен Лизинг» выделит до 15 млн евро на обновление автопарка белорусских международных грузоперевозчиков. Об этом было заявлено сегодня на пресс-конференции в Минске.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В настоящее время европейские компании после политического потепления между Беларусью и ЕС заинтересованы в выходе на белорусский рынок. «Беларусь демонстрирует устойчивые экономические показатели, несмотря на турбулентность экономик соседних стран в последний год. Это дает зарубежным инвесторам, в частности, в логистической и транспортной сфере, уверенность в успехе проектов на этом рынке», — считает управляющий директор Raiffeisen-Leasing International Михаель Хакл. Исходя из этого австрийская компания выделила дополнительное финансирование на Беларусь — до 15 млн евро. Ресурсы можно будет получить в лизинг на срок до 5 лет под 8,5% годовых в евро на покупку грузовиков. В первую очередь данное предложение ориентировано на представителей средних и малых белорусских грузоперевозчиков, сказал директор «Райффайзен-Лизинга» Максим Лисицкий.

Прошлый год стал переломным для автоперевозчиков — после нескольких лет стагнации, вызванной снижением товаропотоков в регионе, рынок начал восстанавливаться. По данным ассоциации международных автомобильных перевозчиков БАМАП, в 2016 году экспорт услуг составил 900 млн долларов, что на 5% больше, чем годом ранее. «Происходит стабилизация на рынке, улучшение деловой активности в сфере грузоперевозок. В ближайшие несколько лет, как ожидается, экспорт транспортных услуг вернется к отметке в 1 млрд долларов, которой достиг в 2012 году», — отметила заместитель гендиректора БАМАП Наталья Высоцкая.

По словам экспертов, проблема обновления автопарка в Беларуси сейчас актуальна как никогда. Как сообщила Высоцкая, сегодня в автопарках международных перевозчиков Беларуси только 13% новых автомобилей, т.е. тех, которые были выпущены не ранее трех лет назад. Хотя еще в 2013 году этот показатель был 42%. «Но негативные тенденции последних лет сократили темпы обновления автопарка в три раза. Между тем, от технического обновления зависит уровень нашей конкурентоспособности», — сказала Высоцкая.

Несоответствие автомобилей международным требованиям влечет дополнительные затраты, в частности, при перевозках в страны Евросоюза, где с сентября 2015 года действует экологический стандарт Euro 6.

По словам первого заместителя гендиректора компании «Белмагистральавтотранс» Александра Зенькевича, на 15 млн евро можно приобрести около 150 автопоездов класса Euro 6. Сейчас этому экологическому стандарту, регулирующему содержание вредных веществ в выхлопных газах, соответствуют только 2% числа всего автопарка. Для сравнения, в странах Балтии и Польше, которые являются основными конкурентами для белорусских перевозчиков, этот показатель составляет 15−17%.

Транспортные компании испытывают серьезную потребность в недорогих ресурсах для приобретения новых автомобилей. Рентабельность работы белорусских транспортных компаний в прошлом году составила 6−8%. По мнению перевозчиков, это не так много, учитывая инвестиционные издержки, включающие амортизацию собственного транспорта и ускоренную амортизацию при лизинге, достигают 20%.

Комментируя уровень процентной ставки, Зенькевич отметил, что в соседних европейских странах они «гораздо ниже» (порядка 3%). Для белорусского рынка 8,5% тоже «хороший вариант». Однако белорусские перевозчики надеются, что в ближайшей перспективе смогут приобретать машины в лизинг хотя бы под 6% годовых.