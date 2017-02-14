«Роснефть» планирует в 2017 году сохранить объемы поставок нефти в Беларусь на уровне 2016 года. Это следует из сообщения российской компании.

«Роснефть» в конце 2016 года заключила контракты на поставку в 2017 году в Беларусь до 10,2 млн тонн нефти, говорится в пресс-релизе корпорации.

Ранее глава российской нефтяной компании Игорь Сечин отмечал, что в целом в Европу компания поставляет примерно 71 млн тонн с учетом 10 млн тонн в Беларусь, пишет ТАСС .

В настоящее время Беларусь и Россия ведут нефтегазовый спор. Во второй половине 2016 года РФ резко сократила поставки нефти в Беларусь с планируемых 24 млн т до 18 млн т.

«Роснефти» в Беларуси принадлежит сеть заправок и компания вместе с «Газпром нефтью» контролирует 42,58% акций в Мозырском НПЗ.