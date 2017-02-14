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Дворкович: Беларусь и Россия продолжают обсуждать вопрос по газу
14.02.2017 20:30 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 фев — Sputnik. Спор по нефти и газу между Беларусью и Россией пока не урегулирован, стороны продолжают обсуждение вопроса, передает во вторник агентство
© Sputnik Юрий Сомов
"Пока обсуждаем", — сообщил Дворкович, отвечая на вопрос журналистов о том, есть ли какие-либо подвижки в обсуждении.
Вице-премьер при этом отказался давать комментарии насчет своей встречи с белорусским коллегой Владимиром Семашко, которая состоялась в российской столице в минувшую пятницу.
Ранее по итогам встречи глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщил, что в ходе переговоров было достигнуто понимание того, что
Беларусь и Россия до сих пор не урегулировали нефтегазовый спор, который длится с начала прошлого года, когда Минск заявил о несправедливой цене на газ, поставляемый РФ, и стал платить меньше в одностороннем порядке. В свою очередь Россия заявила о снижении беспошлинных поставок нефти в Беларусь, связав это как с недоплатой за газ, так и с недопоставками нефтепродуктов в РФ.
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Вице-премьер не дал комментариев насчет переговоров со своим белорусским коллегой Владимиром Семашко, которые состоялись на прошлой неделе.
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