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Дворкович: Беларусь и Россия продолжают обсуждать вопрос по газу

14.02.2017 20:30 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 фев — Sputnik. Спор по нефти и газу между Беларусью и Россией пока не урегулирован, стороны продолжают обсуждение вопроса, передает во вторник агентство РИА Новости со ссылкой на вице-премьера РФ Аркадия Дворковича.

Дворкович: Беларусь и Россия продолжают обсуждать вопрос по газу
© Sputnik Юрий Сомов
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"Пока обсуждаем", — сообщил Дворкович, отвечая на вопрос журналистов о том, есть ли какие-либо подвижки в обсуждении.

Вице-премьер при этом отказался давать комментарии насчет своей встречи с белорусским коллегой Владимиром Семашко, которая состоялась в российской столице в минувшую пятницу.

Ранее по итогам встречи глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщил, что в ходе переговоров было достигнуто понимание того, что белорусская сторона должна оплатить 550-миллионный долг за газ за прошлый год.

Беларусь и Россия до сих пор не урегулировали нефтегазовый спор, который длится с начала прошлого года, когда Минск заявил о несправедливой цене на газ, поставляемый РФ, и стал платить меньше в одностороннем порядке. В свою очередь Россия заявила о снижении беспошлинных поставок нефти в Беларусь, связав это как с недоплатой за газ, так и с недопоставками нефтепродуктов в РФ.

 
Теги: Минск
 
 
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Вице-премьер не дал комментариев насчет переговоров со своим белорусским коллегой Владимиром Семашко, которые состоялись на прошлой неделе.

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