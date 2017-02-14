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Россельхознадзор ввел временные ограничения в отношении еще четырех белорусских предприятиий
14.02.2017 18:12 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 14 февраля. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) расширила список белорусских предприятий, которым ограничена поставка продукции.
Как сообщила пресс-служба российского ведомства, данное решение принято "по результатам анализа несоответствий, выявленных при проведении лабораторных исследований продукции животного происхождения, поступившей на территорию Российской Федерации с территории Республики Беларусь".
Временные ограничения введены в отношении предприятия "Жлобинский мясокомбинат" (повторное выявление бактерий рода Listeria monocytogenes в говядине охлажденной). Также введен режим усиленного лабораторного контроля в отношении предприятий "Дубравский бройлер", "Комаровка", "Смолевичи бройлер", Столбцовского мясоконсервного комбината.
Кроме того, Россельхознадзор "считает необходимым проинформировать" о выявленных нарушениях качественного состава при поставках продукции следующих белорусских предприятий: ООО "Алигорекс" (превышение содержания остаточного количества консервантов в сыре); ОАО "Кобринский маслодельно-сыродельный завод" (выявление несоответствия массовой доли влаги в обезжиренном веществе сыра); ОАО "Пружанский молочный комбинат" (выявление несоответствия массовой доли влаги в обезжиренном веществе сыра и несоответствия массовой доли жира в сухом веществе).
Марина Носова, БелаПАН.
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Минск, 14 февраля. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) расширила список белорусских предприятий, которым ограничена...
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