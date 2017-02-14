МИНСК, 15 фев – Sputnik. Условия для бизнеса в Беларуси нужно улучшить, а лишние требования к ведению гражданами своего дела – исключить, потребовал на совещании по вопросам контрольной деятельности президент республики Александр Лукашенко.



© Sputnik Сергей Гунеев Президент о бизнесе: не надо туда ходить с ревизиями и проверками

Совещание с членами специальной рабочей группы президент провел накануне, высказав ряд существенных предложений, которые, по его мнению, должны оздоровить бизнес-климат в стране.

Когда будут готовы нововведения

По словам президента, результатом работы группы должна быть не корректировка белорусского законодательства – нужно сделать так, чтобы условия для ведения бизнеса в республике реально улучшились – это впоследствии должны подтвердить субъекты хозяйствования.

Лукашенко поставил задачу: конкретные предложения по данному вопросу необходимо выработать и представить ему до конца I квартала 2017 года.

Бизнес недоволен текущей ситуацией

"В последние годы упреки в адрес контролирующих организаций звучат чаще", – заявил Лукашенко, отметив, что для замечаний, которые высказывают и крупные предприятия, и средний бизнес, есть основания.

Так, по словам президента, каждый день в Беларуси проводится более 400 проверок, а на некоторые крупные предприятия проверяющие приходят до 50 раз в год. Это, по словам президента, недопустимо, особенно в случае, когда предприятие стабильно работает, платит в бюджет налоги и у сотрудников нет жалоб.

"Не надо дергать людей", – заявил глава государства.

Главные в Беларуси по проверкам — КГК

По словам белорусского лидера, сегодня жизнь требует оптимизации числа проверяющих и методов их работы. Лукашенко отметил, что главное звеном в белорусской системе контрольно-надзорных органов – Комитет госконтроля. "Ему нужно раз и навсегда навести порядок в этой сфере", – заявил он.

При этом глава государства подчеркнул: в реформе контролеров комитету должна помочь прокуратура.

Упростить жизнь малому бизнесу

Лукашенко уверен, что требования к ведению малого бизнеса должны быть проще: сейчас в Беларуси более 900 административных процедур – все их надо пересмотреть.

"Давайте будем помогать развиваться малому бизнесу. Нельзя обременять его кучей условных, ненужных требований", – призвал президент.

Он также пообещал утвердить лично минимальные нормативы для начала хозяйственной деятельности.



© Sputnik Сергей Гунеев Лукашенко не понимает, чем в Беларуси занимаются силовики

"Субъекты хозяйствования должны четко знать свои обязанности и их объем. И на этом точка!" – сказал Лукашенко, предупредив чиновников, что большего от бизнеса нельзя будет требовать. Президент призвал представителей деловых кругов к честному диалогу – им следует активнее рассказывать о своих проблемах и обращаться к властям с конструктивными предложениями.

Лукашенко пообещал, что впредь давления на субъекты хозяйствования в Беларуси со стороны контролирующих органов не будет.