МИНСК, 15 фев — Sputnik. Национальный банк Беларуси с 15 февраля 2017 года снизил ставку рефинансирования — на один процентный пункт, с 17% годовых до 16% годовых, сообщили Sputnik в Нацбанке.

В последний раз Нацбанк снижал ставку рефинансирования 18 января — с 18% годовых, установленных с августа 2016 года, до 17% годовых. Также с 15 февраля с 22% до 20% годовых снижаются ставки по постоянно доступным и двусторонним операциям Нацбанка по поддержке текущей ликвидности банков.

"Эти решения приняты правлением и комитетом по монетарной политике Нацбанка исходя из складывающейся в рамках прогноза динамики роста потребительских цен, анализа ситуации на валютном и депозитном рынках, состояния внешней торговли и платежного баланса", — пояснили в Нацбанке.

Там отметили, что инфляционные процессы в стране продолжают замедляться. За 2016 год инфляция в стране составила 10,6% при прогнозе 12%, в январе инфляция ожидается на уровне 9,6% в годовом выражении, в феврале — марте — около 9%.

На внутреннем валютном рынке сохраняется чистое предложение иностранной валюты, в основном за счет продажи валюты населением. В сегменте субъектов хозяйствования спрос и предложение валюты сбалансированы, что отражает тенденции, которые складываются во внешней торговле. В целом эти факторы создают условия для устойчивости обменного курса белорусского рубля.

На депозитном рынке сохраняется прирост рублевых вкладов населения при увеличении доли новых безотзывных депозитов в структуре вкладов.

Ранее в Нацбанке отмечали, что к концу 2017 года ставка рефинансирования может быть снижена до 14-16% годовых.