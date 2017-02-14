﻿ Ставка рефинансирования НБРБ снижена до 16% годовых. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Ставка рефинансирования НБРБ снижена до 16% годовых

15.02.2017 09:15 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 15 фев — Sputnik. Национальный банк Беларуси с 15 февраля 2017 года снизил ставку рефинансирования — на один процентный пункт, с 17% годовых до 16% годовых, сообщили Sputnik в Нацбанке.

В последний раз Нацбанк снижал ставку рефинансирования 18 января — с 18% годовых, установленных с августа 2016 года, до 17% годовых. Также с 15 февраля с 22% до 20% годовых снижаются ставки по постоянно доступным и двусторонним операциям Нацбанка по поддержке текущей ликвидности банков.

"Эти решения приняты правлением и комитетом по монетарной политике Нацбанка исходя из складывающейся в рамках прогноза динамики роста потребительских цен, анализа ситуации на валютном и депозитном рынках, состояния внешней торговли и платежного баланса", — пояснили в Нацбанке.

Там отметили, что инфляционные процессы в стране продолжают замедляться. За 2016 год инфляция в стране составила 10,6% при прогнозе 12%, в январе инфляция ожидается на уровне 9,6% в годовом выражении, в феврале — марте — около 9%.

На внутреннем валютном рынке сохраняется чистое предложение иностранной валюты, в основном за счет продажи валюты населением. В сегменте субъектов хозяйствования спрос и предложение валюты сбалансированы, что отражает тенденции, которые складываются во внешней торговле. В целом эти факторы создают условия для устойчивости обменного курса белорусского рубля.

На депозитном рынке сохраняется прирост рублевых вкладов населения при увеличении доли новых безотзывных депозитов в структуре вкладов.

Ранее в Нацбанке отмечали, что к концу 2017 года ставка рефинансирования может быть снижена до 14-16% годовых.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
Ссылка на источник 16
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Также снижаются ставки по постоянно доступным операциям Нацбанка по поддержке ликвидности. Регулятор объясняет это замедлением инфляции и спокойной ситуацией на...

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Совещание у президента: что Лукашенко пообещал улучшить в бизнесе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика