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МНС: налог на "тунеядцев" уже заплатили 15 тыс. минчан

15.02.2017 11:07 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 фев – Sputnik. Социальный сбор на финансирование госрасходов уже заплатили 15 тысяч минчан, сообщила в среду заместитель начальника инспекции по Минску Министерства по налогам и сборам Галина Гуринович.

МНС: налог на "тунеядцев" уже заплатили 15 тыс. минчан
© Sputnik / Виктор Толочко
МНС: у "не тунеядцев" есть месяц, чтобы объясниться с налоговой

Граждане, не участвовавшие в финансировании госрасходов в 2015 году, должны уплатить социальный сбор – так называемый налог на тунеядцев – до 20 февраля 2017 года, в противном случае они будут оштрафованы.

"Налог уже оплатили 15 тысяч минчан, это принесло в бюджет города 4,2 миллиона рублей. Причем особенно активно оплату производят на этой неделе – еще несколько дней назад оплату внесли только 12 тысяч минчан", – пояснила Гуринович.

Среди категорий граждан, освобожденных от уплаты налога, – студенты дневного отделения и граждане, проходящие срочную службу в белорусской армии, тем не менее некоторым из них пришли письма из налоговой.

"Многие вузы не представили списки студентов, недобросовестно были поданы и сведения о солдатах срочной службы", – пояснила Гуринович. По словам представителя ИМНС, этим гражданам следует подать в налоговую документы, подтверждающие, что тунеядцами они не являются.

Гуринович пояснила порядок уплаты налога творческими работниками: если статус такого гражданина подтверждается творческим союзом, официально зарегистрированным в Беларуси, он налог платить не должен. При этом для членов негосударственных творческих союзов такого освобождения не предусмотрено.

Как пояснила Гуринович, освобождены от сбора и неработающие граждане, которые за год оплатили налог в размере не менее 20 базовых величин: например, если человек сдает квартиру и при этом не работает, но платит налог с прибыли.

Особенно замначальника инспекции коснулась вопроса временной нетрудоспособности. Так, если человек временно нетрудоспособен, это должно быть подтверждено соответствующим документом.

"Состояние здоровья – это врачебная тайна, так что гражданин должен дать письменное разрешение налоговой на самостоятельный сбор сведений о его нетрудоспособности. Или самостоятельно предоставить документы", – пояснили в налоговой.

Родители, занимающиеся воспитанием ребенка до семи лет, или ребенка-инвалида до 18 лет, или трех несовершеннолетних детей также освобождены от уплаты налога. 

По словам Гуринович, если человек не входит в указанные в декрете №3 категории, но считает, что находится в сложной жизненной ситуации и потому не может уплатить сбор, он может обратиться в местные советы депутатов.

Представитель ИМНС уточнила, что в трудной жизненной ситуации оказались 935 минчан, они уже обратились за отменой налога. Налоговой пока было вынесено 99 решений по этим заявлениям, из них положительных – только 17.

 
Теги: Минск
 
 
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О подсчетам столичных налоговиков, тунеядцы уже пополнили бюджет Минска на 4,2 миллиона рублей.

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